Educar, más que enseñar, un acto profundamente humano y trascendente

Por: Mónica Nayeli Gutiérrez Mendoza, Alumna de la Licenciatura en Pedagogía de la UAG

Educación y virtud están profundamente conectadas, pues un ser humano completo o íntegro no puede existir sin virtud

Educar no es solo enseñar contenidos, sino formar personas capaces de vivir bien, tomar decisiones y orientarse hacia un sentido más profundo de la vida. Educar, entonces, es educar para la vida. Por lo tanto, educación y virtud están profundamente conectadas, pues un ser humano completo o íntegro no puede existir sin virtud.

La educación puede entenderse como un proceso intencional en el que una persona más madura acompaña a otra en su desarrollo, favoreciendo el crecimiento armónico de todas sus capacidades: físicas, sociales, intelectuales, morales y espirituales, orientadas tanto al bien individual como al social, y dirigidas hacia su fin último.

A partir de esta definición, es fundamental considerar al alumno en todas sus dimensiones, sin degradar o relegar ninguna. Una de las críticas presentes en los textos es precisamente que, al separar la educación de su dimensión espiritual, se ha cometido un error importante, ya que esta dimensión está directamente relacionada con el fin último del ser humano. No puede hablarse de una verdadera realización sin trascendencia.

En este sentido, el rol del docente es profundamente significativo. No se trata de convertir la clase en una lección de catecismo, sino de transmitir valores y espiritualidad a través del ejemplo. El maestro educa no solo con lo que enseña, sino con lo que es.

La educación integral implica la formación total de la naturaleza humana, y en este proceso la virtud ocupa un lugar central. La virtud no consiste únicamente en realizar acciones correctas de manera aislada, sino en una forma de ser. Implica que la persona actúe bien de manera coherente con su interior, no por obligación, sino como resultado de una disposición auténtica.

Desde esta perspectiva, la virtud representa el desarrollo pleno de las capacidades humanas, es decir, aquello que permite al ser humano alcanzar su mejor versión.

No educamos para el salón ni para el examen, sino para la vida. La educación debe buscar siempre el fin último del ser humano: su realización plena. En este sentido, la verdadera vocación docente radica en acompañar a cada alumno en su proceso de crecimiento integral.

Sin embargo, en la práctica educativa, esto representa un reto constante. Es necesario encontrar un equilibrio entre las exigencias administrativas y académicas, y la atención a la individualidad de cada alumno. Cada estudiante es una persona única, con necesidades, ritmos y realidades distintas, y educar implica reconocer y atender esa diversidad sin perder de vista el sentido profundo de la formación humana.

Los textos distinguen entre las virtudes teologales y las virtudes cardinales. Las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad son consideradas las más elevadas, ya que orientan al ser humano hacia Dios.

Por otro lado, las virtudes cardinales son aquellas que estructuran la vida moral del ser humano: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Entre ellas, la prudencia ocupa un lugar central, ya que guía a todas las demás. En otras palabras, no es posible actuar bien si no se conoce la realidad y no se sabe discernir correctamente.

Prudencia: La prudencia es la capacidad de reconocer la realidad tal como es y, a partir de ello, tomar decisiones correctas. No se trata solo de “pensar antes de actuar”, sino de tener un contacto verdadero con la realidad. Es la base de todas las virtudes, ya que orienta el actuar humano hacia el bien.

La prudencia es la capacidad de reconocer la realidad tal como es y, a partir de ello, tomar decisiones correctas. No se trata solo de “pensar antes de actuar”, sino de tener un contacto verdadero con la realidad. Es la base de todas las virtudes, ya que orienta el actuar humano hacia el bien. Justicia: La justicia implica dar a cada quien lo que le corresponde. No solo se refiere a normas o reglas, sino a la capacidad de vivir en relación con los demás de manera equitativa. Es una virtud profundamente social, que permite la convivencia y el bien común.

La justicia implica dar a cada quien lo que le corresponde. No solo se refiere a normas o reglas, sino a la capacidad de vivir en relación con los demás de manera equitativa. Es una virtud profundamente social, que permite la convivencia y el bien común. Fortaleza: La fortaleza es la capacidad de mantenerse firme en el bien, incluso ante dificultades o sacrificios. No es agresividad ni impulsividad, sino una fuerza interior que permite enfrentar el mal y sostener lo correcto, incluso cuando resulta difícil.

La fortaleza es la capacidad de mantenerse firme en el bien, incluso ante dificultades o sacrificios. No es agresividad ni impulsividad, sino una fuerza interior que permite enfrentar el mal y sostener lo correcto, incluso cuando resulta difícil. Templanza: La templanza es la virtud que permite el equilibrio personal. Regula los deseos y ayuda a mantener un orden interior. No se trata de reprimir, sino de integrar las emociones y deseos de manera armónica.

Educar es, en el fondo, un acto profundamente humano y trascendente. No se trata únicamente de transmitir conocimientos, sino de acompañar a otros en su camino para convertirse en personas plenas. En este proceso, la virtud no es un elemento opcional, sino esencial, ya que es lo que permite que el conocimiento tenga sentido y se traduzca en una vida bien vivida.

Como docente, esto invita a mirar más allá de los contenidos y las evaluaciones, para reconocer que cada alumno es una persona en formación, con un potencial único. Educar, entonces, es también una responsabilidad ética y humana: formar no solo mentes, sino corazones y voluntades capaces de buscar el bien.

Al final, la educación y la virtud se encuentran en un mismo punto: ayudar al ser humano a ser quien está llamado a ser.