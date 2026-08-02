La familia, apoyo fundamental en la buena salud mental

Por: Mtra. Claudia Berenice Vera Amaro, Directora del Programa de Psicología de la UAG

Conoce los signos y síntomas de alarma que deben ser tomados en cuenta no solo por el paciente sino también por familiares

Mucho se ha hablado de la depresión como un trastorno, que nos puede pasar a todos, que puede llegar a ser grave, incapacitante; sin embargo, es importante mencionar que la sintomatología no es la misma en todas las personas, ni se manifiesta de la misma manera; por ello vamos a abordar este artículo desde la perspectiva de lo que no es tan común, los signos y síntomas de alarma que deben ser tomados en cuenta no solo por el paciente sino por familiares.

Las emociones son la forma en que expresamos lo que sentimos por diversas situaciones que pasamos en la vida; alegría, miedo, asco, enojo, la tristeza; a su vez estas emociones pueden manifestarse de manera peculiar, por ejemplo; llorar cuando estamos enojados o felices, reírse cuando sentimos miedo o en forma de burla cuando estamos enojados; puede ser confuso hasta para la propia persona que lo expresa de esa manera.

Para muchos la expresión emocional puede ser algo cotidiano, para otros puede ser algo complicado, sobre todo si el contexto familiar no permite dicha conducta o si no aprendieron a cómo manifestarlo, a esta condición se le llama alexitimia.

¿Qué es la alexitimia?

La alexitimia es el término clínico que se utiliza para describir a las personas que no pueden identificar, nombrar y asimilar sus emociones, y al preguntarles qué les sucede, no saben cómo describir o explicar su sentir, puede parecer algo simple, sin embargo, esta dificultad hace que se minimice la intensidad o la percepción de las emociones, en caso de la depresión; puede ser que no se detecte a tiempo o que sea un detonante para que no se identifique la gravedad de la situación.

¿Cuáles son los síntomas de la depresión?

La depresión tiene varios síntomas importantes, como el sentimiento de tristeza la mayor parte del día durante varios días seguidos, falta de energía, oscilaciones en el sueño, en el apetito, lo cual provoca alteraciones a nivel biológico importantes, hormonales, de comportamiento, de pensamiento y es aquí cuando los síntomas más graves pueden aparecer como la desesperanza, las ideas delirantes de culpa, sensación de minusvalía, y deseos de desaparecer o morir, lo que puede llevar a la persona a realizar acciones que pongan en riesgo alto su integridad.

Algunas personas comienzan a realizar conductas de riesgo, temerarias; como conducir a exceso de velocidad, consumo de sustancias o alcohol; deportes extremos sin el cuidado pertinente, iniciar peleas o frecuentar lugares donde se genere violencia, como una forma de autolesiones, daño o muerte “accidental”.

¿Cómo ayudar a una persona con depresión?

La familia y los seres cercanos son un factor importante para ayudar a identificar cuando un ser querido está pasando por una depresión, darse cuenta de que está teniendo cambios importantes en su comportamiento, está irritable, no quiere convivir con familiares y amigos, deja de disfrutar lo que antes le gustaba, puede tener dificultad para concentrarse, pérdida de memoria, incapacidad para continuar estudiando o laborando; a pesar de necesitar hacerlo para su sustento económico.

La persona con depresión puede sentirse una carga o estorbo por su pensamiento devaluado de sí mismo, actuar con apoyo, cariño, pero sobre todo cuidado cercano, acercarse preguntar cómo ésta, validar sus argumentos, invitarlo a buscar ayuda, hacerlo con gusto, y tomarse el tiempo para entender cómo se siente, puede ayudar a que la persona se sienta valioso e importante para sus seres queridos; en cambio puede ser desfavorable minimizar su sentir.

Compararlo con otras personas o uno mismo afirmando que pasará pronto, que no es importante, que ellos vivieron algo peor y siguieron adelante, evitar ir a consultas de profesionales en salud mental con semblante de fastidio o recriminar el costo de la consulta y medicamentos, eso no ayudará en nada y puede hacer que deje de asistir a terapia o tomar tratamiento farmacológico por evitar “causar molestias”.

Aunque se ha vuelto un término común, la depresión no es un cuadro clínico que deba tomarse a la ligera, debemos abordarlo desde el inicio, a la edad que se presente, ya que hay niños, adolescentes y adultos mayores con depresión; y no siempre va asociada a un factor externo o suceso que la detone.

La información que se difunde en medios digitales, plataformas y redes sociales no solo son informativas, también hay que aplicarlas, considerar que hay una vida que puede estar en riesgo; y que nos corresponde a todos ayudar a quién nos rodea, sea familiar, amigo, vecino o compañero de trabajo.