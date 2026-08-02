Rehabilitadas más de 20 vialidades en últimos cuatro meses en Guadalupe: Pepe Saldívar

Zacatecas, Zac.- Con la entrega encabezada por el Gobernador David Monreal de la carretera de Tacoaleche a Casa Blanca, en total se han rehabilitado más de 20 vialidades en el municipio de Guadalupe, durante los últimos cuatro meses, así lo informó el Presidente Municipal Pepe Saldívar.

El edil aseguró que gracias a la mezcla de recursos y a la buena coordinación con el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y el gobierno del Estado, tanto en las comunidades como en la cabecera municipal, los programas de Rescate Nacional Carretero y el programa de rehabilitación de vialidades siguen dejando beneficios.

“Continúa la transformación en Guadalupe, de la mano de la Presidenta Claudia Sheinbaum y del Gobernador David Monreal, entregamos el tramo carretero Tacoaleche a Casa Blanca, una importante vía de conectividad en nuestras comunidades”

“Con esta entrega sumamos más de 20 vialidades intervenidas y rehabilitadas en el municipio de Guadalupe. Esos son los resultados de una buena coordinación entre los tres niveles de gobierno, más seguridad carretera que abona al intercambio comercial y económico entre los productores locales”, indicó.

Entre las calles, avenidas y colonias ya intervenidas se encuentran, la calle Prolongación San Pedro, Real del Edén, California y Cerro de la Bufa, en Rincón Colonial; Encinos, Durazno y Oyamel en la colonia arboledas; Avenida del Derecho, recientemente Avenida la Condesa; así como las calles de la colonia Las Torres; Avenida Arroyo de Guerreros; Avenida Barones; García Salinas; Fuentes Renacentistas y calle Zacatecas en colonia las Fuentes.

Además, también se sigue trabajando por parte del Gobierno de México en el Bulevar Metropolitano y Tránsito Pesado. En cuanto a comunidades, se intervino la carretera de Casa Blanca a los Rancheros y calle Primero de los Deportistas en la comunidad de Zóquite.

Finalmente, el edil informó que a la par de estas acciones de rehabilitación total de calles, avenidas y carreteras de Guadalupe, se suma el esfuerzo de las cuadrillas de bacheo, las cuales han realizado reparaciones en puntos como carretera a San Ramón; calle Miguel de la Madrid, colonia División del Norte; calle Niños Héroes de la colonia El Paraíso; Villa Fontana; Colonia Culturas y Cieneguitas, así como bacheo con concreto en Vialidad Arroyo de la Plata.