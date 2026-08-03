Impulsa UAZ actualización curricular

Zacatecas, Zac.- La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), a través de la Secretaría Académica, inauguró el curso taller para la elaboración y actualización de Unidades Didácticas Integradoras (UDIS) del programa de Salud Pública de la Unidad Académica de Enfermería (UAE) y de la Licenciatura en Turismo de la Unidad Académica de Historia (UAH).

En representación del rector de la UAZ, Ángel Román Gutiérrez, el secretario académico, Hans Hiram Pacheco García, encabezó la apertura del evento, inscrito en las actividades de restructuración curricular y actualización de programas que impulsa la Secretaría Académica.

Durante el curso taller participaron la subcoordinadora de gestión curricular, Judith Hernández, quien además impartió la capacitación, y la coordinadora de Docencia de la propia institución, Regina Compeán González.

En su mensaje, el secretario académico, a nombre del rector, felicitó a la comunidad de ambas unidades académicas por el compromiso demostrado en la actualización de sus programas, reconociendo el trabajo de la directora de Enfermería, Esther Palacios Rodríguez, y de la directora de la Unidad de Historia, Amelia del Rocío Carrillo Flores, así como de los responsables de cada programa.

Este curso es una de las estrategias claves para fortalecer la pertinencia de los planes de estudio y asegurar que las y los estudiantes cuenten con herramientas académicas actualizadas. Al desarrollarse dentro de la propia universidad, se garantiza que los procesos de innovación curricular respondan a las necesidades reales de la comunidad universitaria y al contexto social de Zacatecas.