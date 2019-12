En Morena, quien quiera hacer grupos no lo queremos, que se vaya a otro partido: Yeidckol

Zacatecas, Zac.- Yeidckol Polevnsky Gurwitz, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), tras declarar que en su partido, no existen las candidaturas interna, dijo que “la mejor candidatura es el trabajo, los resultados del trabajo con la base”.

Expuso que trabajan muy fuerte para que a Morena “no le suceda lo que al PRD, que se hicieron grupos de los chuchos y no sé qué. Quien quiera hacer grupos personales que se vaya a otro partido.

Aclaró que Morena es un partido político, porque dijo, andan unos vivales por ahí diciendo que están creando el partido de Andrés Manuel, “los que quieran hacer grupos que se vayan a otros partidos, porque no los queremos” sentenció.

Respecto al futurismo político que se está haciendo en Zacatecas de cara a la elección electoral para 2021, dijo que no lo hagan, porque se están equivocando, ya que aseguró que no es la forma en la que funciona su partido.

En conferencia de prensa, señaló que “esa gente que estuvo haciendo campaña, manipulando y haciendo uso de programas sociales cae en un delito grave, porque el presidente de la república, metió la iniciativa de que los delitos electorales, se volvieran delitos graves y no se permitiera ni siquiera derecho a fianza”.

Advirtió que si alguien está haciendo uso de programas sociales para hacerse campaña, los denuncien ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), o ante la Secretaría de la Función Pública, porque en Morena no se pueden hacer las dos cosas, pues consideró que “querer aprovechar y usar los programas sociales para sacar beneficios, para cualquier persona, es lo más falta de ética, de moral, de principios”.

Más adelante, negó que en Morena, haya una “cacería contra Monreal, yo no lo veo, yo la verdad es que no estoy informada y mira que viajó a nivel nacional de un lado a otro y hasta ahorita no he oído que nadie ande cazando a Monreal”.

Refirió que en Morena se tomará en cuenta, cuál es el trabajo que hacen la militancia, cuánto hacen para construir el partido y para construir comunidad, cuánto hacen para ayudar en la base, “no acá arribita, allá arribita no nos significa nada” agregó.

La dirigente nacional, refirió lo anterior, “porque luego llegan andar destapando gente aquí y allá, perdón, pero el partido lo manejamos nosotros, no los senadores, no los diputados, no los gobernadores, no los presidentes municipales Y eso lo hace el partido

entonces no es en función a lo que uno quiera porque le convenga, decir yo lo destape pues qué bueno, que lo destapaste a lo mejor le diste el beso del diablo porque Morena funciona aparte”.

Respecto a una supuesta expulsión de este partido, al alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, derivado de la polémica por la polémica tras la contratación de los servicios profesionales de una empresa privada, para la recolección de basura en este municipio, donde presuntamente se está beneficiando el hermano del tesorero del ayuntamiento guadalupense, declaró que “voy a hablarle a mi presidente municipal para que me cuente de qué se trata, cómo está y ver que se haga de la mejor manera en beneficios del municipio que eso es lo que a nosotros nos interesa y es lo que nos importa”.

Poor otra parte, sobre la reposición del proceso para la renovación de la dirigencia de Morena, comentó que realizaran todo un programa para informar al respecto vía televisión y radio que iniciará en enero del siguiente año.

Continuaran con la reafiliación a su partido aproximadamente durante cuatro meses, al concluir este proceso, entregarán el resultado al INE para que lo certifique ya que es el único órgano facultado para certificar la militancia de un partido. Finalmente dijo que llevaran a cabo la credencialización, porque no se puede credencializar a alguien que no me ha sido validado como militante de Morena.