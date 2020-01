No hay autogobierno en Cieneguillas; atenderán a familiares de fallecidos en Comisión de Atención a Victimas

Zacatecas, Zac.- El Gobernador Alejandro Tello Cristerna y el Secretario de Seguridad Pública (SSP) en el estado, Ismael Camberos Hernández, negaron que exista ingobernabilidad al interior del Centro Regional de Reinserción Social (Cerereso) de Cieneguillas, como se informó en el diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2019.

En conferencia de prensa, tras los dos enfrentamientos entre miembros de grupos delincuenciales registrados en el penal de Cieneguillas, donde perdieron la vida 17 personas privadas de su libertad, Camberos Hernández refirió que el diagnóstico realizado tanto en los penales varonil y femenil de Cieneguillas como en el (Cerereso) de Fresnillo, el que obtuvo una calificación reprobatoria fue el centro penitenciario del Mineral.

Explicó que esto derivó porque “hemos tenido problemas de suicidios y homicidios. En esta ocasión este acontecimiento va a afectar más esa calificación, pero no debemos de perder de vista lo que ya dijo el señor gobernador, el penal de Cieneguillas es de mínima seguridad, tenemos ahí una población de más de 400 personas privadas de su libertad que son considerados de alta peligrosidad”.

Indicó que por esto, el manejo del Cerereso de Cieneguillas es muy complejo, sin embargo, dijo que se acordó con la CNDH una conciliación para que realizara una investigación dentro del penal; “mandaron visitadores, estuvieron haciendo entrevistas al personal penitenciario estuvieron haciendo también entrevistas a personas privadas de su libertad y no se determinó autogobierno” puntualizó Camberos Hernández.

El titular de la SSP en la entidad, expuso más adelante que en los últimos tres años de la actual administración estatal, han realizado inversiones por el orden de 10 millones de pesos anuales.

Destacó que, “el año pasado instalamos una malla de acero no escalable, con una inversión de 10 millones de pesos, lo que nos permitió que en esta segunda riña que se tenía el propósito de las personas privadas de su libertad que intervinieron en ella, ir a pelear con sus agresores del día 1 del año, pero no lo pudieron hacer porque esta malla no la pudieron romper, si hubiéramos tenido la malla anterior que se podía escalar, ahorita estaríamos hablando de más víctimas”.

De igual manera, mencionó que actualmente realizan trabajos para contar con divisiones al interior del penal de Cieneguillas, cuentan con bardas perimetrales de 5 metros con concertina, además dijo que en el Instituto de Formación Profesional de la SSP se imparte un diplomado de seguridad penitenciaria el cual han tomado la mayoría de los custodios penitenciarios.

Informó también que han reforzado el estado de fuerza de los custodios, no obstante de que tienen la problemática de que hay una gran rotación del personal; “ellos al convivir 24 horas con las personas privadas de su libertad, son blanco de constantes amenazas, esto origina que tengamos una gran rotación, que sea algo difícil contar con un estado de fuerza robusto al interior del Cerereso”.

Por lo anterior, el Secretario de Seguridad Publica, consideró que, “hemos estado cumpliendo, hay evidencia, porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos pide una evidencia documental, de las acciones que ellos nos han pedido hacer para esta conciliación y hemos estado cumpliendo”.

El titular del ejecutivo estatal por su parte, respecto al apoyo que recibirán las familias de las víctimas, comentó que, “le di indicaciones al Secretario General de Gobierno para que de inmediato nos pongamos en contacto para que sean atendidos en el área de Atención a Víctimas a cada uno de ellos”.

El Secretario de Seguridad Pública, agregó que desde el pasado jueves se está permitiendo la entrada a las familias de los internos en grupos pequeños, para que los vean hasta por tres minutos en los locutorios pues no es una visita normal.

“No podemos ahora dejar que entre una visita, porque el penal no está en una situación de normalidad, seguimos revisando al interior, hemos encontrado huecos en algunas partes donde nunca lo hubiéramos imaginado, huecos en el piso, donde ocultaban algunos otros objetos prohibidos. Nosotros seguimos con esta revisión, la Policía Estatal Preventiva está al interior, el día de hoy (viernes) estamos con 100 policías estatales ayudando a los custodios penitenciarios”.

Finalmente el gobernador del estado, dijo que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) ya cuenta con evidencia clara de quienes fueron los agresores de los enfrentamientos registrados al interior del Cerereso de Cieneguillas de Zacatecas el 31 de diciembre de 2019 y el jueves 2 de enero de 2020.