Ayuntamiento de Jerez abierto a pagar adeudo de 27mdp con IMSS: Aceves

Zacatecas, Zac.- Con la finalidad de pagar el adeudo superior a los 27 millones de pesos al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el alcalde de Jerez, Antonio Aceves Sánchez, declaró que al igual que él, varios presidentes municipales acudieron con autoridades del estado en 2019, sin embargo como no se les permitió realizar pagos fijos, esto no fue posible.

Refirió que, “tuvimos una plática precisamente en el edificio A porque había la intención de varios presidentes (de pagar) nada más que ahí no se nos permitió poder hacer pagos fijos ni pagos mínimos”.

Subrayó que esta deuda heredada por administraciones pasadas, “ la verdad yo tuve la voluntad de pagar, nada más que no tenía porque nos pedían un pago grande al principio y yo no lo tenía, pero la idea es negociar porque al final de cuentas, uno resta lo bueno y lo malo de cada administración, la verdad es que estamos para darle”.

Así mismo expresó que “estoy abierto si me llega una oferta, porque lo que quiero es sanar las finanzas del municipio y si se puede, con muchísimo gusto” señaló Aceves Sánchez.

Puntualizó que lo que corresponde a su mandato, “desde el primer día que entró Toño Aceves hasta hoy, todo se ha pagado conforme a la Ley, todo lo que es el Impuesto Sobre la Renta (ISR) y todo lo que es el impuesto al Seguro, estamos totalmente al corriente”.

Por otra parte, informó el alcalde que el presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 del municipio de Jerez tuvo un incremento de 20 millones de pesos ya que en 2019 fue de 256 millones y este año asciende a 279.

Los recursos públicos, destacó, serán aplicados para atender los servicios públicos de los habitantes de este municipio, pues luego de realizar una consulta pública, esta fue la principal demanda de los jerezanos.

Por ello, aseguró que este año continuará trabajando como en 2019, con las caravanas integradas por el personal del Ayuntamiento, las cuales “ han sido totalmente exitosas, juntamos a bacheo, alumbrado público, parques y jardines, mantenimiento de edificios, son alrededor de 70 hasta 100 personas en una colonia o comunidad y la verdad es que la gente lo ha visto muy bien, antes hablaban para tapar un bache, ahora hablan para pedir la caravana”.

Señaló que además de rescatar los espacios públicos, para realizar las intervenciones que solicitan los habitantes “estamos tratando de llegar un poco antes de las fiestas para embellecer cada comunidad y cada colonia”.

Aceves Sánchez informó que esta semana llevarán la caravana a la localidad de los Ríos, luego de que el mes pasado acudieran a las comunidades de Santa Fe, Ermita de Guadalupe, La Ordeña, Colonia Guadalupe, entre otras.

Y finalmente, mencionó que para impulsar el turismo están preparando el programa de las siguientes fechas importantes del bello Pueblo Mágico de Jerez, como la tradicional Jerezada en febrero, así como en las actividades correspondientes a realizarse en la Feria de Primavera 2020 el próximo mes de abril.