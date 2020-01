La Rendija… Femat le cede su parte del pastel a Ulises

La Rendija…

Por: Bernardo Camarillo / MIRADOR

Femat le cede su parte del pastel a Ulises…

Y como hoy lo que está de moda son las fiestas, el diputado federal Alfredo Femat no pudo quedarse atrás y organizó una comilona para celebrar su cumpleaños, en fiesta estuvieron presentes David Monreal, quien llegó, saludó, estuvo como quince minutos y se fue y a los pocos minutos llegó Ulises Mejía Haro, quien departió alegremente durante poco más de dos horas entre los comensales. El momento tal vez más representativo fue cuando Femat partió el pastel y literal, le cedió su rebanada a Ulises Mejía… Esto en política… (De la pachanga en Aguascalientes después hablamos. Verdad mi David?)

…

Se hermanan las ciudades de Zacatecas y Juchipila…

Los alcaldes de Zacatecas y Juchipila, Ulises Mejía Haro y Rafael Jiménez Núñez decidieron hermanar a ambas ciudades y contribuir al establecimiento de la Ruta Turística del Sur de Zacatecas, esto durante el último día de feria en Juchipila, municipio de donde es oriundo don Antonio Mejía Haro, padre del alcalde capitalino. Dicho hermanamiento, comentaron, será con fines turísticos y culturales. Con ello, Ulises Mejía continúa recorriendo el estado y “estrechando lazos de amistad y colaboración” en los municipios.

…

La rifa de la camioneta blindada, otro distractor…

Dados los hechos violentos que se han suscitado en los últimos días en el municipio de Fresnillo el alcalde Saúl Monreal Ávila se ha dedicado a tratar de minimizar la situación de inseguridad que continúa presente en Fresnillo, ya sea tratando de desviar la atención con la supuesta rifa de la camioneta blindada, que promocionó para su venta solo al principio de la administración y que ahora ha sacado nuevamente a la luz con la “gran” idea del presidente AMLO sobre la rifa del avión presidencial. El “cachorro” de los Monreal quizo imitar a López Obrador para tratar de desviar la atención de los hechos delictivos que se siguen suscitando en el mineral de Fresnillo… Y muchos ya dicen, ahí están mis $500.00 qué tal y me la gano…

…

Transparencia u opacidad en el manejo de cuotas de inscripciones en la UAZ…

Es interesante la modalidad que ahora utiliza la la Universidad Autónoma de Zacatecas con el pago referenciado que cumple con vale de contabilidad Google Gubernamental ya que permite transparentar los recursos de la administración universitaria, recordemos que se ha criticado mucho por el cobro de inscripción o de clases a dicha universidad, que al parecer nunca se ha hecho con transparencia y el recurso de dichas inscripciones o aportaciones siempre ha quedado como caja chica de las Unidades Académicas.

Hasta el día de hoy se han inscrito más de 23 mil 600 alumnos con esta nueva modalidad, esperemos y realmente las autoridades universitarias tengan la capacidad de transparentar el uso de dichos recursos.

…

Información del C5 no se filtra a los medios…

Según Jaime Flores Medina, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública negó que los videos que se graban en las cámaras de videovigilancia y que resguarda el Centro de Coordinación, Control y Comando de Comunicaciones C5, se filtren a los medios de comunicación y que solamente se comparten con las diversas corporaciones de seguridad en el estado como la Guardia Nacional, la Policía Federal de Investigaciones, la Policía Estatal Preventiva, la Policía Metropolitana y las Policías de siete municipios que tienen acceso; sin embargo, varios medios de comunicación difundieron el video grabado la madrugada del jueves donde jóvenes integrantes de Colectivas Feministas realizaban pintas en la Catedral. Flores Medina refería que quien tuviera la fuente de la filtración la revele. Será él capaz también de hacer ese tipo de revelaciones?

…

Las pintas incomodan más que los feminicidios…

Las luchas por los derechos de las mujeres llevan muchos años, se han obtenido avances muy lentos y más lento se ve cuando se criminalizan o critican fuertemente las manifestaciones feministas. Claro ejemplo es el caso de las jóvenes que realizaron pintas en diversos lugares del Centro Histórico de la capital zacatecana.

Y fue precisamente la activista María Luisa Sosa de la Torre, presidenta de la Coordinación Feminista Olimpya de Gouges e integrante de la Red Plural de Mujeres, señaló, luego de esos hechos que las pintas en monumentos o fachadas han incomodado más a las autoridades y a la sociedad que los feminicidios registrados en el estado, por qué, pregunta, No les incomoda cuando matan otra más? No les incomoda que en este estado tengamos una alta cifra de muerte violenta de mujeres? No les incomoda que tenemos un aumento indiscriminado en la violencia familiar?

…

Tendrán buenas noticias?

Los alcaldes de Guadalupe, Ojocaliente, Miguel Auza, Sain Alto, Juan Aldama, Nochistlán, Luis Moya, Enrique Estrada, Cañitas de Felipe Pescador y Fresnillo, ofrecerán conferencia de prensa este lunes por la mañana en el Hotel Casa Real, el tema, información referente a su situación con el IMSS, será que después de la reunión que sostuvieron recientemente con Zoé Robledo, director del Instituto hayan podido negociar el pago de sus adeudos? Tendrán con qué pagar? O les harán alguna rebajita… Esperemos que sean buenas noticias y los demás municipios que tienen esta interminable deuda puedan acceder a los mismos beneficios.

…

El Cerrojo…

Cuánto cuestan los vuelos del despertador matutino?