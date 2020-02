Piden diputados rescatar Casas del Sol

Zacatecas, Zac.- Después de las denuncias ciudadanas que se han hecho públicas en las últimas semanas sobre las malas condiciones en las que se encuentran las Casas del Sol, la LXIII Legislatura local solicitó al gobierno estatal un informe detallado de la situación en las que están estos espacios que deberían servir para albergar a los familiares de personas que estén hospitalizadas en algún centro médico de la entidad.

Los diputados Héctor Menchaca Medrano y Jesús Padilla Estrada presentaron un punto de acuerdo, aprobado por unanimidad, por el que se exhortó al gobernador Alejandro Tello para que envíe, a través de la Secretaría de Salud, un reporte preciso sobre la situación de estos inmuebles y para que destine el presupuesto suficiente que permita rescatar estos espacios que actualmente están en el abandono.

Los legisladores recordaron que fue en la administración de Ricardo Monreal Ávila cuando se crearon seis Casas del Sol con el objetivo de “preservar la integridad y salud de la población que así lo solicitara”, al necesitar un lugar para resguardarse por tener a algún familiar hospitalizado y residir lejos del centro médico en cuestión.

No obstante, sostuvieron que esta finalidad se sigue cumpliendo sólo de manera marginal en una de las casas que continúa abierta y que es la ubicada en el municipio de Fresnillo, mientras que en Guadalupe y Jerez han cerrado de manera definitiva por no obtener apoyo, y en Sombrerete, Ojocaliente y Zacatecas fueron clausuradas por no tener personal o tras la reubicación de los hospitales en los que prestaban sus servicios.

Los diputados promoventes de la iniciativa destacaron que la situación de abandono en la que se encuentran estos espacios está relacionada con la negligencia y el descuido de las administraciones estatales.

Sobre las denuncias ciudadanas que se han hecho públicas, mencionaron algunos de los señalamientos como el hecho de que la mayoría de estas Casas del Sol no prestan ya sus servicios, que están en condiciones inhumanas y no cumplen con los estándares mínimos de salubridad y seguridad, y que en el momento en el que sí estaban funcionando se cobraba por los servicios que deberían haber sido gratuitos.

Ante este panorama, para conocer las condiciones reales en las que se encuentran y lograr su rescate, las y los diputados de la LXIII Legislatura hicieron este exhorto al Poder Ejecutivo.

Buscan prohibir las condonaciones fiscales

Además, en la sesión de la Comisión Permanente de este martes se leyeron dos iniciativas de reforma a la legislación local. La primera busca modificar el artículo 142 de la Constitución Política de la entidad para homologarla al 100 por ciento con la federal y prohibir las condonaciones fiscales, salvaguardando a su vez las exenciones que por ejemplo se otorgan a modo de descuento en el pago de impuestos.

La diputada Gabriela Pinedo Morales y los legisladores Jesús Padilla Estrada y Héctor Menchaca Medrano presentaron esta propuesta de reforma con la que expusieron que “no sólo se da pleno cumplimiento y se armoniza la redacción de nuestro ordenamiento jurídico constitucional con los cambios que a nivel Federal tuvo a bien realizar el Congreso de la Unión en esta materia, sino que además, buscamos generar una mayor recaudación y, consecuentemente, mayor disponibilidad de recursos para el despliegue de programas gubernamentales en el desarrollo de la entidad”.

Las nuevas tecnologías como motor de la lectura

La segunda reforma de este martes fue presentada por la diputada Roxana Muñoz González y plantea modificar varias disposiciones de la Ley para el Fomento de la Lectura y el Libro con la meta de aprovechar las nuevas tecnologías para impulsar la lectura en el estado.

En la iniciativa se expone que las tecnologías pueden usarse para lograr una mayor reproducción de volúmenes de libros, acortando el tiempo de distribución y reduciendo la utilización de papel, además de aportar una mayor capacidad de almacenamiento y accesibilidad.