Se actúa ante la irresponsabilidad de algunos ciudadanos: Muñoz

Zacatecas, Zac.-“Ante la irresponsabilidad de algunos ciudadanos en donde la ven, no la creen y piensan que esta pandemia es invención de no sé quién, se actúa; esto es serio, es real y no podemos especular con la salud de nuestros hijos, de nuestros seres queridos y de vecinos o conocidos. Sin embargo, algunos se van a jugar futbol”, aseveró el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) de la capital del estado, Jorge Eduardo Muñoz Franco.

Agregó que algunas áreas comunes como los jardines Independencia o de La Madre están cerrados y no puede haber personal al interior del Portal de Rosales o personas sentadas en la banqueta o escalinatas frente a los bancos, o la Casa de Cultura Municipal, frente al jardín Independencia.

“Aunado a ello, se están yendo a las unidades deportivas, donde hay canchas de futbol rápido y ahí se están ejercitando, lo cual está prohibido en este momento, y no lo vamos a permitir porque el mandato es muy claro y estricto.

Estamos procediendo a retirar y en el caso de la reincidencia se dará otro trato; por lo pronto, amablemente les pedimos que desalojen por su propia salud y su propio bienestar”.

Informó Muñoz Franco que se detectó a varios jovencitos que andaban en La Bufa, por las escalinatas y a algunos jóvenes en el parque Luis Donaldo Colosio, en la unidad deportiva de la colonia Alma Obrera y en otros puntos como la cancha de Colinas del Padre “y los tuvimos que retirar”.

“La instrucción es muy precisa; no es una ocurrencia nuestra, sino que hay un Consejo Estatal de Salud y hay que respetar las disposiciones que los expertos en salud nos dan. Debemos utilizar nosotros, como autoridad, las protecciones adecuadas como lo es el cubrebocas, el látex, el gel antibacterial y toda protección que nos pueda ayudar al desempeño de nuestras labores, ya que nosotros sí tenemos que andar todo el día en la calle, justamente al pendiente de estas personas”, señaló.

Dijo haber escuchado un atinado comentario de un doctor que participa en los filtros sanitarios, cuando un automovilista le reclamó por las medidas de revisión. “Mire nada más el trafical que está haciendo”, a lo que contestó el médico: “No señor, el tráfico lo está haciendo usted porque no tiene nada que hacer en la vía pública”.

También comentó que se ven familias en las calles y que nada tienen que hacer en la vía pública, pero manifiestan al ser interrogados: “Vamos a dar la vuelta”. Eso es lo que no se vale en estos tiempos.