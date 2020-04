En Zacatecas aplican infracciones por no respetar medidas de prevención ante contingencia

Zacatecas, Zac.- En la capital muchas personas continúan sin atender las medidas de prevención para reducir la probabilidad de exposición y transmisión del Coronavirus (Covid-19), por lo que durante la semana se levantaron actas de infracción por altos decibeles en la música, por la organización de fiestas, e incluso, carnes asadas, señaló Jorge Eduardo Muñoz Franco, director de la Policía de Proximidad Social de la capital zacatecana.

“Vemos que la gente sigue con lo mismo, no entiende y sigue organizando fiestas, fueron 6 actas de infracción en la semana, 4 el fin de semana, justamente por altos decibeles, no entienden las personas que no son tiempos de carnes asadas, no son tiempos de fiesta, es difícil y es serio lo que nos está sucediendo”, expresó,

En su conferencia semanal, informó además que por parte de esta corporación policíaca se atendieron de las 8:00 horas del día 17 de abril a las 8:00 horas del día 20 de abril del año en curso 305 reportes, de los cuales, 33 personas fueron detenidas, cuatro de ellas puestas a disposición del Agente del Ministerio Público y 4 de ellas infraccionadas por no respetan los decibeles que estipulados en la ley.

Mencionó que de las personas puestas a disposición del Agente del Ministerio Público, dos de ellas fueron ubicadas en el centro de la ciudad en un vehículo con placas sobrepuestas y las otra dos fueron detenida el 19 de abril pasado en la colonia González Ortega por delito de amenazas.

Dijo que en total fueron detenidas 18 personas por injurias u ofender, una por escandalizar y dos más por drogarse en vía pública.

Comentó también que en la estación de servicio ubicada en la colonia Lomas Bizantinas ocurrió un robo de combustible aproximadamente a las 12:40 horas, luego de que a un sujeto le fue abastecido su tanque, arrancó y se fue sin pagar.

Asimismo, dijo que este fin de semana los amantes de lo ajeno lamentablemente lograron perpetrar tres robos a casa habitación en la capital, uno en las zonas habitacionales de Colinas del Padre en la tercera sección, otro más en la Colonia Buenavista y uno en la Francisco E. García, en tanto que en la zona rural “tuvimos un robo de accesorios a un vehículo, también uno a transeúnte, dos a comercio, uno a institución y dos vehículos recuperados con reporte de robo” agregó.

Muñoz Franco, refirió finalmente que para evitar la venta de alcohol, los oficiales de la corporación a su cargo trabajan muy especialmente en la supervisión de algunas tiendas de conveniencia, por ejemplo la ubicada en la central camionera, al igual que en la comunidad de Cienaguillas, en Lomas de la Pimienta, así como en el callejón del Plomo porque se ha detectado y se tienen denuncias de que en este punto se vende cerveza en horarios no permitidos.