Cerrarán en Fresnillo el centro e instalarán filtros sanitarios en los accesos

Zacatecas, Zac.-A partir de este miércoles de 10:00 a 21:00 horas se cerraran las calles del Centro Histórico de Fresnillo y será instalado un filtro sanitario en los acceso al mineral informó el presidente municipal Saúl Monreal Ávila, luego de que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, anunciara el inicio de la fase tres de la contingencia por Covid-19 en México.

En el filtro sanitario, detalló el alcalde que el personal preguntará a quien tenga la intención de ingresar el municipio, el motivo de su visita, de dónde viene y por cuento tiempo permanecerá en Fresnillo, “porque ya es la fase 3 y tenemos que cuidar todo, tenemos que tomar medidas más enérgicas “apuntó.

En caso de los ciudadanos infrinjan esta medida, Monreal Ávila subrayó que de ser necesario se interpondrá denuncia penal por los tiempos de la contingencia por pandemia de Coronavirus, “se está aplicando la fase 3 ya no estamos jugando, ya es una cosa seria, delicada que no podemos exponer más a la gente y con eso no se negocia ni se juega”.

En entrevista en la radio oficial, el presidente también comentó que la determinación de suspender este año la feria en el municipio fue para aplicar el recurso de 10 millones de pesos que iban a ser destinados a la feria a programas emergentes alimenticio por contingencia de Covid-19.

Destacó que en este momento lo urgente es comer, como recordó el de una madre jefa de familia que laboraba en un bar pero que derivado de las medidas recomendadas por el sector salud dejó de laborar y al presidente le comentó “ soy madre soltera tengo a mi hija está llorando no sé qué darle de comer, no tengo trabajo, ahorita no hay trabajo por ningún lado ayúdenme presidente” como este dijo que a la presidencia llegan mínimo 10 personas pidiendo paracomer,

Por lo anterior, el alcalde destacó que “hay gente en este momento que no tiene para comer, por eso he implementado este programa alimentario, porque ni para comer. Les recomendé que las despensas no llevaran salsa valentina ni café. Lo básico lo que se use como: frijol, arroz, pastas, harina pues es lo que más se requiere”.

Aunado a la situación económica que prevalece en el país debido a la disminución en los precios del petróleo que actualmente, dijo “es de -2% dólares, es decir que para que se recupere nuestra economía va a tardar años y los estragos van a ser bastantes, por eso la situación tan grave en este momento, por eso yo insisto todos estamos perdiendo. Les pido su comprensión a todos” dijo finalmente el presidente de Fresnillo.