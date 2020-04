Durante tercera fase de la pandemia se endurecerán medidas de prevención: Tello

Zacatecas, Zac.-Este día en que el gobierno federal dio por iniciada la Fase 3 de la contingencia de Coronavirus Covid-19, el Gobernador Alejandro Tello Cristerna luego de informar que ayer se registró el tercer deceso por esta enfermedad, expresó que Zacatecas es la entidad federativa que menos decesos ha tenido “eso no es más que responsabilidad de la gente” destacó .

Dijo que en esta tercera fase se endurecen las medidas pero también, “si lo queremos ver en términos positivos, estamos en el momento más crítico, vamos a entrar al momento más complejo, pero también es la cúspide de la ola y pudiésemos en algunas semanas ver luz al final del túnel”

Afirmó que para lograrlo, el gran reto es que la sociedad continúe acatando las medidas preventivas, que si bien no ha sido sencillo, también reconoció que es más el número dezacatecanos solidarios y muy responsables lo que han contribuido en que esta entidad tenga menos muertes, pues es lo que más debe de importar.

Mencionó que los propietarios de algunos negocios se rehúsan a cerrar sus establecimientos pese a vender productos que no son prioritarios, discuten y colocan a la autoridad sanitaria en una condición muy complicada ya que no ven que están poniendo en riesgo a su familia y a su persona.

En este sentido, refirió que una situación semejante se presentó hace unos días cuando un inspector sanitario en el municipio de Guadalupe acudió con un propietario de un negocio “ le dijeron hasta de que lo que se iban a morir, luego me llama porque tengo amistad personal con uno de ellos y me dice oiga gobernador deje que me firme donde me rechaza todo, pero también donde me rechace el día de mañana ser atendido o que sus familiares sean atendidos, obvio no puede pasar, pero lo que me dijo fue por el coraje, la impotencia, de decir, es que no me está entendiendo señora, señor estamos hablando de cuidar su vida, de sus padres, de sus hijos”.

Expresó que el reto continúa, por eso pido a población que durante esta semana de manera total aislarse y quedarse en casa. “Seguiremos al pie del cañón haciendo el máximo esfuerzo con la compañía de los alcaldes que tengo que reconocerles a todos su gran compromiso” reconoció finalmente el mandatario estatal.