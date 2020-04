Issstezac sin recursos para préstamos a trabajadores; bancos podrían ser la opción

Entrevista con Marco Vinicio Flores Guerrero

Director General de Issstezac

Tercera parte

Zacatecas, Zac.- Luego de asegurar que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Zacatecas (ISSSTEZAC) no tiene recursos para invertir en préstamos para los derechohabientes, su director general, Marco Vinicio Flores Guerrero informó que a la fecha hay dos ofertas de empresas financieras o bancos que pueden ser una opción para apoyar a las y los trabajadores con esta prestación.

Afirmó que pese a ser su principal negocio, la prioridad es y será el pago oportuno de jubilaciones y pensiones, así como de las nóminas. Sin embargo, al acudir a los bancos ya no recibiría la misma cantidad de recursos sino solamente una comisión.

Las empresas financieras o bancos, dijo, podrían otorgar los préstamos con tasas de interés similares, sin embargo, de acuerdo a sus propias políticas, se deberá revisar el buró de crédito.

Al respecto, Flores Guerrero señaló que “ya tenemos dos ofertas, efectivamente, ahorita el Instituto no tiene recursos –para préstamos- pero no necesariamente tenemos que ofrecerlo nosotros, es nuestro principal negocio, pero ni para ese negocio tenemos recursos porque estamos dándole prioridad al pago oportuno de jubilaciones y pensiones y las nóminas de los trabajadores, porque son familias que viven en el día a día,

Entonces, es importante honrar el compromiso que hizo el gobernador de pagarles puntualmente a ellos y en ese sentido no hemos tenido la oportunidad de generar los préstamos”.

“Pero no necesariamente lo tenemos que ejecutar nosotros –refirió-, nosotros podemos traer algunas empresas que pudieran ofrecer las mismas tasas de interés con algunas condiciones que también nosotros les estamos ofertando, a lo mejor aunque no sea un recurso que se quede en el Instituto, pero que sí le dejen una comisión al Instituto y que sí se dé la prestación a los derechohabientes”.

En entrevista con Periódico Mirador, el director del ISSSTEZAC mencionó que “ya tenemos dos empresas que pudieran venir, ahorita me hablaron de una tercera que está interesada y nosotros vamos a ser muy imparciales, estaremos abriendo y habilitando un espacio para cada una de estas empresas, y que los trabajadores pudieran venir y la que más le convenga pudieran hacer uso efectivo de los préstamos”.

Explicó que en el ISSSTEZAC “no necesariamente vamos a funcionar como aval, por ejemplo, en algunos casos cuando las personas no tienen derecho a un préstamo de las casas comerciales porque están en buró de crédito, se podrá hacer en alguna otra empresa. Va a haber dos empresas, una que es directamente con ellos, nosotros solamente diremos este sí es una persona que es derechohabiente y estos son sus generales y nosotros solamente estaremos haciendo un análisis preliminar, pero ellos solicitarán la consulta al buró de crédito y todo eso, y los que no estén en buró de crédito, podrán tener a lo mejor alguna cosa, pero eso ya no lo definimos nosotros, lo define cada una de las empresas que lo otorgan”.

Añadió que si “alguna persona pudiera estar en el buró de crédito por equis razón, pudiera utilizar algún otro esquema y en ese esquema, el Issstezac sí entra a hacer la retención directamente desde el sueldo, entonces nosotros directamente le estaremos entrando a la empresa, pero sí, la tasa de interés sería un poquito más alta, pero así la gente que está atorada con el tema del buró de crédito, podría salir avante con esta otra alternativa”.

Marco Vinicio explicó que las opciones las exploran con Banorte y con HSBC “o alguna otra que nos pudiera generar algún tema que sea en beneficio de los trabajadores”, por lo que de momento ISSSTEZAC no dará este tipo de prestaciones “porque no tenemos recursos y te digo, lo principal ahorita es garantizar el pago oportuno de las nóminas”.

ISSSTEZAC sin poder cobrar intereses sobre adeudos

Por otra parte, Marco Vinicio Flores reconoció que poco a poco se han ido pagando los adeudos que tenían con el Instituto tanto municipios como los subsistemas educativos y subrayó que precisamente ahí existiría un área de oportunidad, siempre y cuando se les permitiera cobrar intereses por los adeudos, lo que aún no es posible.

“Fíjate que ahí tenemos un área de oportunidad, una área de oportunidad porque hay algunas observaciones y que creemos pueden venir en ese sentido sobre la necesidad de un área de fiscalización “tenemos aquí en el Issstezac una área que se dedica a la contabilidad de adeudos, pero nos hace falta más clientes, porque la ley del 2015 te da facultades de cobranza pero no está reglamentado”

“¿Cómo puedes hacerlo? –continuó-, decirte que los entes públicos nos han ido pagando, por ejemplo, los presidentes municipales no tenemos adeudos con ellos, el Colegio de Bachilleres tiene el adeudo del terreno, más bien, con el adeudo que se tenía, con el terreno se ha venido pagando, pero ahí estamos en discusión sobre el cobro de intereses, hay algunos intereses que no están muy sostenidos, que legalmente no están muy sólidos y es lo que estamos peleando, porque la Comisión Estatal de la Defensa del Contribuyente (Cedecon) dice que nosotros no tenemos facultades para emitir algunos cobros o créditos fiscales, porque propiamente no se hizo una reglamentación a la ley en 2015”.

En esa situación, dijo Flores Guerrero, “a nosotros nos deja endebles esa facultad de poder cobrar intereses, solamente los enteros sí los podemos ir cobrando y el tema del entero, hemos ido al corriente, las presidencias municipales no nos adeudan, ellos se han estado reportando porque hay un convenio con los municipios y bueno, hay un tema de intereses, donde sí se retrasaron: son los que estamos ahorita revisando para ver si se pueden cobrar, si realmente están bien sustentados legalmente”

En el tema del Colegio de Bachilleres, refirió, “solamente del terreno de enteros son más de 300 millones de pesos, no sabemos cómo va a quedar el último, el tema de los intereses, pero se tiene un adeudo de cerca de los 84 millones de pesos que son de los años 2018 y 2019 y lo que llevamos ahorita, aproximadamentey bueno, en esos términos es precisamente el único adeudo que se tiene”.

Comentó que hay algunos otros adeudos que se tienen con Gobierno del Estado “sobre lo que aportan los jubilados, que también estamos en la conciliación de la deuda, pero prácticamente se nos ha ido enterando como debe ser, y al contrario, nos han dado recursos por adelantado, y eso nos ha permitido a nosotros ir saliendo a hacerle frente al pago de nóminas, tanto de enero diciembre y ahora las últimas”.

Insuficientes cuotas de los trabajadores para cubrir pensiones

El director del ISSSTEZAC reconoció que son insuficientes las cuotas de los trabajadores derechohabientes para cubrir el total de las pensiones y jubilaciones, ya que éstas han ido en aumento. Una solución, dijo, sería una modificación a la Ley.

“El compromiso de las jubilaciones ha ido en aumento, por ejemplo hace 10 años, se tienen registros de que solamente se pagaba de jubilaciones y pensiones 140 millones de pesos, ahorita, ya había cerca de mil jubilados y ahora ya se tienen más de 4 mil 500 autorizados y esto nos habla ya de una nómina de 1 mil 114 millones de pesos; estamos hablando que casi crecimos el mil por ciento, al 2021, estamos hablando casi es mil por ciento”.

Explicó que en si una persona comenzó a trabajar a los 20 años y trabajó 30 años, aportó sus cuotas durante ese periodo, hoy se jubilaría a los 50 años o poco más, y si el Instituto tiene que pagar lo que el trabajador aportó, cuando mucho, le pagaría durante tres años. Y otra complicación para el pago es la esperanza de vida, que ya se incrementó de 50 años en los años 50 a 79.6 años en las mujeres y en los hombres de 76 años, “entonces, en ese sentido, el sistema de pensiones se preparó para que la gente trabajara y se jubilara y a lo mejor le pagabas 4, 5 o 6, 7 años, pero ahora ya no les pagas tres o cuatro años, les pagas 26 o 29 años”.

Ese dinero, aseguró, “tiene que salir de algún lado y aquí estamos trabajando en un esquema solidario, qué es lo que pasa, si tú qué trabajaste 30 años me alcanza para 3 años, de dónde sale el recurso que te estamos pagando, pues el recurso sale justamente de las generaciones en activo”. En ese esquema solidario, dijo, las jubilaciones de quienes están hoy en activo las pagarán las nuevas generaciones, las que comiencen a trabajar a partir de ahora.

Sin embargo, expuso Marco Vinicio, “los recursos que ingresan al Instituto son insuficientes, ahora llega mucho menos recurso de los compromisos que se tienen y cada vez se va ir haciendo más y más necesaria la urgencia del compromiso de pago que tiene que hacer el Instituto, y en ese sentido, nunca va a haber una lana que alcance si no nos ponemos de acuerdo desde ahorita, regularizar algunos parámetros en la ley y hacer los ajustes tanto al interior del Instituto, como a los derechohabientes, como la edad de jubilación, pero bueno, ese será un tema que prácticamente se estará revisando en la legislatura”, que en conjunto con el Instituto, se hacen las revisiones pertinentes, finalizó.