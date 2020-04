Convoca Tello a Poderes Legislativo y Judicial a donar parte de sus salarios

Zacatecas, Zac.- El gobernador Alejandro Tello Cristerna, luego de expresar que si la población continua acatando las recomendaciones de la Secretaría de Salud por la pandemia de Coronavirus (Covid-19) “estaríamos en condiciones de que en el mes de junio la actividad comercial, económica, escolar y todo pudiera paulatinamente volver a la normalidad. Reconoció que Zacatecas no tiene la capacidad financiera para hacerle frente a los compromisos que el propio estado tiene.

Por ello, dijo que espera que la LXIII Legislatura local apruebe las iniciativas que reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020, como resultado de la crisis financiera ocasionada por la propagación del COVID-19.

“Muchos son los requerimientos y pocas las herramientas para hacerles frente. Yo lo que obtendré, si es que el Congreso tiene a bien autorizar nuestras propuestas, está en el orden de 250 a 300 millones de pesos”, señaló que representa solo el 15 por ciento de los 2 mil millones que necesita Zacatecas por lo que cual se requiere del apoyo de la federación.

Las modificaciones realizadas por el gobernador Alejandro Tello, coinciden con la propuesta a dichas leyes que este día hizo el presidente de la república.

En este contexto, en entrevista en la radio oficial, el mandatario estatal comentó “sí, yo ya la había hecho ya está en el Congreso desde hace días, ya compareció el secretario de finanzas ante el pleno. Es a veces complicado, nadie queremos ceder nada y bueno, el planteamiento que yo le estoy haciendo al Congreso es muy sencillo, si yo tengo menos recursos de los que presupuesté, pues tengo también que presupuestar menos gasto o inversión de la que se hizo, y eso tiene que ver a veces con el personal”.

Expuso que los trabajadores de la administración estatal están bien resguardados y, “no los arriesgaremos, yo hice un planteamiento, nunca violaré la Ley Federal del Trabajo y nunca violaré los derechos de los trabajadores, pero el planteamiento sencillamente es que nos solidaricemos, eso tiene que ser de manera personal y voluntaria, porque tu salario es irrenunciable”.

Sin embargo, espera que los burócratas del estado puedan solidarizarse con quienes más lo necesitan, “diciendo yo dono de mi salario esta parte, que no se me pague esta compensación. Estaríamos impulsando a Zacatecas a salir adelante, de lo contrario, si pensamos que el gobierno haga todo, que es su responsabilidad y a ver cómo le hace, es complicado, porque al final lo único que hace el gobierno, es administrar lo que es de la gente”.

Tello Cristerna aceptó que la propuesta de la reducción salarial es controvertida, pero que no deja de ser una propuesta, “me han hablado de muchas dependencias de los diferentes poderes para decirme: es que yo no puedo, pero, cómo yo sí puedo como Poder Ejecutivo y tú no puedes ¿o sea que tendrá que ser el Ejecutivo el que se apriete siempre y únicamente? creo que no; definitivamente aquí es para todos y hacer el planteamiento así de sencillo, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Órganos Autónomos, todos estamos ante una pandemia, no quisiéramos estarlo pero no hay manera, es imposible que tratemos de que no pasa nada y que todo permanezca igual”.

Refirió que no es de su interés despedir al personal, “lo último que buscaría es hacer un recorte de personal, es lo último, porque le estás quitando la posibilidad a una familia de tener un ingreso y el llamado es muy sencillo, si tu hoy percibes 10, ayúdanos, percibe 8 pero sigue percibiendo”.

El mandatario afirmó también que él por su parte, ya renunció a su salario de gobernador porque, dijo, “siempre habrá quien trate de contra atacar, pues mira que a todo dar, el gobernador cobrando y a nosotros nos pide que nos apretemos. Yo desde hace semanas renuncie a mi salario, lo doné al coronavirus, a la cuenta que para este tema se abrió, y en donde de manera muy transparente se estarán ejerciendo esos recursos. También te tengo que decir que ha sido muy poca la solidaridad”.

En otro tema, referente a la Feria Nacional de Zacatecas 2020, dijo que si la máxima fiesta de los zacatecanos si se lleva a cabo, será bajo una condición diametralmente distinta a ediciones pasadas.

En tanto que sobre los equipos de básquetbol y el fútbol, el titular del ejecutivo estatal, indicó “yo sí quiero que sigan el fútbol, el básquetbol pero una cosa es querer y otra es poder hoy no tengo los recursos. Estoy seguro que las ligas se van a flexibilizar y por qué no tener un equipo con lo que se le invirtió y que nos dejó tantas satisfacciones, por qué no armar un equipo híbrido con talentos locales y algunos refuerzos muy económicos, para no dejar de potenciar el deporte”.

Finalmente, el gobernador del estado reconoció que la delincuencia “sigue brutalmente la violencia entre los grupos delincuenciales, los ajustes de cuentas a la alza en el país, marzo es uno de los meses más violentos en la historia moderna de México, se nos están conjugando muchas cosas, se nos están juntando muchos temas delicados”.