No nos dejen, pide Julio César Chávez a médicos y enfermeras

Zacatecas, Zac.-Comprometido con el sector médico de la entidad, el presidente municipal de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, entregó equipo médico, quirúrgico, insumos y protectores faciales impresos en 3D en el Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicado en la capital del estado.

“Más que estar en sus manos, estamos en su corazón, en su humanismo, en su vocación y en su entrega, no nos dejen y recuerden que todos somos hijos y padres, y todos queremos seguir viviendo”, les dijo emocionado Julio César Chávez.

De corazón, continuó, muchas gracias, tienen nuestro reconocimiento y aprecio, “lo que le decimos a la gente allá afuera es que, si los ven, les aplaudan, porque hoy ustedes están aquí deseando estar con sus familias, y la suya no es una actividad esencial, es meramente superior y vital”.

Agregó que, de esta pandemia, la labor de los médicos es fundamental para que salgamos adelante, “y nosotros en lo que podamos contribuir, aquí estamos”, dijo el presidente municipal al momento de la entrega.

Julio César Chávez explicó que si bien el Hospital General del IMSS no se ubica en Guadalupe, dijo estar consciente de que es uno de los más grandes e importantes del estado, con mayor capacidad de servicio y que ahí atienden a personas de todos los municipios.

“Esperamos que esto que entregamos les sea de utilidad, lo hacemos con gusto y con mucho afecto”, al tiempo que reconoció a Octavio Frausto, quien es el creador de los protectores faciales impresos en 3D.

En respuesta, las autoridades hospitalarias agradecieron el respaldo y la solidaridad “es el apoyo social que necesitamos tener, este es un hospital de concentración y reconversión, muchas gracias”.

