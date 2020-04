Se manifiestan enfermeras del Hospital General de Zacatecas

Zacatecas, Zac.- Personal suplente del área de enfermería del Hospital General de Zacatecas (HGZ), se manifestaron este día para exigir aumento salarial, ya que actualmente perciben un sueldo de 2 mil 500 pesos quincenales menos el Impuesto Sobre la Renta (ISR); cuestionan que su salario aproximado sea de 2 mil pesos y además, que en estos momentos, también carezcan de insumos y materiales de protección ante la pandemia de Coronavirus (Covid-19).

Las inconformes indicaron que si bien les están ofreciendo un contrato laboral para enfermería, ganarían 2 mil 460 pesos quincenales durante 3 meses, cubriendo 10 guardias, sin seguridad social y sin prestaciones, de acuerdo al puesto que desempeñan.

Por ello, las manifestantes consideraron que esta propuesta “no sirve para nada, no es un sueldo digno, la guardia se paga a 160 pesos, esto en vez de ayudarnos nos llegó a perjudicar porque se nos estaba pagando como suplente una cantidad de 180 pesos, pero ahora con su contrato, por guardia estamos ganando 160 pesos. Para nosotros es una burla y degrada nuestra profesión como Licenciados de Enfermería”.

Por este motivo y debido a que desde hace dos años han presentado a la autoridad competente varios escritos con la finalidad de mejorar su situación laboral, pero sin respuesta alguna, hoy también exigieron una retabulación salarial de todo el personal suplente que labora en estas condiciones en el territorio estatal, tanto del área de enfermería, trabajo social, rayos X, laboratorio, ya que si bien las enfermeras que se han sumado a este reclamo es un grupo de 47, el beneficio sería para todos, pues señalaron que el salario de los trabajadores de las áreas mencionadas, es menor.

Durante la protesta, expusieron también que Norma Castorena Berrelleza, secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), se ha deslindado esta petición y no se les ha dado respuesta positiva.

Comentaron además que, “no queremos que suceda lo que pasó en el Hospital de Jerez, donde mandaron en cuarentena a todo su personal de base y sólo dejó en los servicios al personal suplente, porque es un personal que no le va a costar, es un personal que si se enferma, lo mandan a su casa y no te pagan absolutamente nada”.

Declararon de igual manera que ante esta situación, tuvieron una reunión “con el encargado de recursos humanos, él nos sugiere que el contrato es lo mejor que nos pueden ofrecer, porque según él, nos da certeza laboral, pero qué certeza laboral tiene si de todas maneras no tienes seguro que te proteja, el salario es inferior y no contamos con ningún tipo de prestaciones en este contrato y el riesgo es el mismo. Este contrato es nada más para asegurar al personal; que no te vayas a ausentar y que vayas a entrar con pacientes infectocontagiosos porque como ya lo dijo mi compañera, el personal de base va a meter incapacidad, va a meter permiso sindical, pedir licencia, va a hacer lo que sea por no venir y quién cubre; pues nosotros “.

Finalmente señalaron que esperan a que el gobernador Alejandro Tello Cristerna “nos de la cara porque al final de cuentas él fue el que autorizó los contratos”.