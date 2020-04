Disminuyen en Guadalupe sanciones a personas por realizar actividades no esenciales en la calle

Zacatecas, Zac.- Este fin de semana en el municipio de Guadalupe se registró un decremento en el número de sanciones del 25% por realizar actividades no esenciales en la vía pública durante pandemia de Coronavirus (Covid-19) pues del 23 al 26 de abril solo 143 personas incurrieron en faltas administrativas por lo cual se les aplicó su respectiva sanción; la última ascendió a 15 mil 600 pesos, informó el Alcalde, Julio César Chávez Padilla.

En conferencia de prensa, recordó que del 2 al 5 de abril se aplicaron 59 faltas administrativas, del 9 al 12 un total de 85, mientras que del 16 al 19 de abril, la cifra continuó en ascenso al sancionarse a 155 personas y finalmente del 23 al 26 de abril periodo que recién concluyó, se tuvo un decremento a 143 faltas aplicadas durante la emergencia sanitaria, que van desde los 3 mil 473 pesos hasta los 15 mil 600 pesos, debido a una multa acumulativa de varias faltas administrativas, señaló Chávez Padilla.

Detalló que fueron varias las personas que pagaron esta cantidad, ya que cometieron diversas faltas administrativas que van desde “escandalizar con musica, riña y alteración del orden público, a quienes se les hizo el llamado de atención y no lo respetaron, por lo que la autoridad tuvo que proceder.

“La misma persona o grupo de personas caen al ingerir bebidas alcohólicas en la vía pública, sale de donde estaba para luego injuriar u ofender a las mismas personas de alrededor, por considerar que los habían denunciado y finalmente cayeron en una actitud de riña y escandalizar en vía pública, todas se sumaron se acumularon y cada uno de estos sujetos tuvo que pagar 15 mil 600 pesos”.

Ante esta situación, refirió el presidente municipal, que no es un tema de recaudación a favor del municipio, sí tiene que ver con el fortalecimiento de las acciones de orden público y salubridad en el municipio, han permitido una reducción en las faltas administrativas.

“Busque no pagarle ni un centavo al municipio de Guadalupe, que castiguen al municipio de Guadalupe; en un buen sentido, ¿cómo? no salgan a actividades no esenciales. Los que tienen que salir a trabajar están exentos por ley, con la comprobación respectiva, los que tienen que conseguir el pan de cada día están exentos, ya no estamos en este debate, pero los que no tiene esa necesidad de estar cometiendo una de esas y otras faltas administrativas de las que estoy mencionando, saben cómo pueden evitar pagarle al municipio Guadalupe, muy sencillo; no cometa ninguna de estas faltas, cuiden a su familia y cuídense ustedes mismos” dijo finalmente Chávez Padilla.