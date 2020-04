Requisitos imposibles para obtener apoyos: transportistas

Zacatecas, Zac.-Bernardino Campos García, concesionario de transporte público y subdelegado de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (ACAMOTAC), lo mismo que Alfredo Hernández García, delegado de Turismo Atlante, encabezaron una marcha pacífica este lunes tendiente a obtener de Gobierno del Estado apoyos para los choferes de las unidades ante la pandemia de Coronavirus.

Señalaron, además, que solicitan una entrevista con el gobernador Alejandro Tello Cristerna para plantearle directamente sus demandas, y consideraron que no se han respetado los acuerdos alcanzados previamente con autoridades. “Es una manifestación pacífica, pues vamos a ocupar el carril de baja y no vamos a dañar a terceros”, agregaron.

Los secretarios con los que tuvimos contacto no han tenido la disposición o las ganas de atendernos, añadieron los manifestantes, y entre los acuerdos que no se han cumplido se encuentra la solicitud de apoyo y despensas para los operadores, “que son quienes están padeciendo más esta problemática”.

Originalmente se tenía previsto que en la manifestación tomaran parte alrededor de 200 personas, pero debido a las restricciones sanitarias no se les permitió ese número. Sin embargo, se reunieron más de cien unidades en las inmediaciones de Martínez Domínguez, en Guadalupe, de donde partirían a la capital del estado.

Asimismo, se solicita apoyo para el trámite de licencias para los operadores de unidades, tanto estatales como federales, en el sentido de que se otorguen facilidades económicas, en los documentos que se requieren para el trámite y en el tiempo que se lleva el proceso.

Ante las medidas sanitarias implementadas por las autoridades de la materia, comentaron que “es preferible parar los camiones debido a que es incosteable seguir trabajando; en el tema de turismo las unidades están paradas desde hace mes y medio o dos meses debido a que se cancelaron los viajes y ya no hubo disponibilidad de salir.

Por lo que toca al transporte urbano y semiurbano, no es costeable porque la Secretaría de Salud nos dice que traigamos alrededor de 10 pasajeros, lo cual no es costeable porque no se cubren ni siquiera los gastos”, advirtieron.

Expusieron que en la manifestación tomarían parte 10 asociaciones de transportistas, tanto del ramo federal como del estatal, además de taxis, así como 70 empresas de turismo. “A los operadores les está afectando esta situación porque ellos ganaban porcentaje y ahora no están percibiendo ningún sueldo”.

De no llegarse a un acuerdo concreto, “llegaremos, incluso, a los cierres carreteros”, puntualizaron.

Mil requisitos

Por su parte, Rafael Ornelas expuso que, por una parte, Gobierno del Estado pide aislamiento, pero por otro lado no ofrece alternativas para el aislamiento. El transporte zacatecano unido lo que está buscando es que Godezac “voltee a ver su situación extrema alimentaria y queremos que se atienda a los compañeros y al transporte del estado, que se sienta que llegamos a acuerdos económicos y políticos serios”.

Explicó que Godezac tiene las posibilidades y que el Congreso del Estado “está en un reordenamiento presupuestario que lamentablemente rompieron la semana pasada; lo que queremos es que se nos incluya en ese reordenamiento presupuestario y que los apoyos que se promovieron hace tres semanas, se les den de manera inmediata a los compañeros”.

Sostuvo que se prometieron apoyos de 4 mil 800 pesos, pero “lamentablemente con requisitos imposibles que pareciera que quieren apoyar al transporte, pero le ponen mil requisitos.

Lo que queremos es que se dejen de simulaciones, se den cuenta que la gente tiene hambre y que no es posible que el gobernador y 10 mil funcionarios públicos estén cómodos en sus casas en un aislamiento, con la seguridad de una quincena, y que los compañeros de transporte, que viven al día, no tengan qué comer”.