Trabajadores de Guadalupe cumplen con horario laboral en sus hogares: Chávez Padilla

Zacatecas, Zac.- El alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, luego de afirmar que además de cumplir con el decreto emitido por el gobierno federal de suspender todas las actividades no esenciales para disminuir la movilidad en el país y mitigar los contagios de Coronavirus (Covid-19), dijo que en su administración, han ido más allá de esa responsabilidad, pues destacó que los mil 876 servidores públicos del municipio de Guadalupe, adscritos a áreas no esenciales, cumplen con un horario laboral en sus hogares ya que no están de vacaciones.

Detalló que cada hora, aproximadamente, envían a su jefe directo una la fotografía de que se encuentran en su hogar, cumpliendo con su responsabilidad laboral realizando su trabajo en casa.

Esta medida, destacó que garantiza una reducción mayor del Covid-19 ya que los mil 876 trabajadores del municipio de Guadalupe que trabajan en casa, también se les ha pedido que hagan la conciencia con sus familias de no salir de sus hogares y del cuidado de sus hijos.

Comentó que esta dinámica de trabajo, representa un esfuerzo económico muy importante que el ayuntamiento está asumiendo, “no estamos recaudando, como se dan cuenta, están cerradas prácticamente todas las oficinas a excepción de las esenciales, por lo que sí solicitamos, lo principal que pedimos, es que cuiden a su familia. Prácticamente hoy se les está pagando por cuidar a su familia y cuidarnos todos”.

En conferencia de prensa, el presidente municipal, luego de darse a conocer que supuestamente Zacatecas e Hidalgo son los estados con mayor movilidad, dijo finalmente que de replicarse las acciones implementadas en su demarcación, con los trabajadores de gobierno del estado y el gobierno federal “eso nos ayudaría bastante a reducir la falta de cumplimiento que marcaba el gobierno de México”.