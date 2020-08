Mineros invitan a jóvenes guadalupenses a jugársela por sus sueños

Zacatecas, Zac.-En el marco del Día Internacional de las Juventudes, el Ayuntamiento de Guadalupe, que preside Julio César Chávez Padilla, a través del Instituto Municipal de la Juventud preparó una serie de actividades virtuales para reconocer el valor que tiene este sector en nuestro municipio, en el país y en el mundo.

‘Juégatela por tus sueños’, es el título de la primera charla, en la que participaron Antonny Monreal y Martín Zúñiga, jugadores de Mineros de Zacatecas, así como el preparador físico del equipo, César Andrade.

Como moderador de la charla participó Luis Guillermo Flores, titular del Instituto Municipal de la Juventud en Guadalupe, quien cedió la palabra a Antonny Monreal, joven y talentoso portero, originario de Noria de Ángeles, Zacatecas, quien a su corta edad encontró en el futbol su gran pasión.

Compartió que su sueño surgió desde muy pequeño, cuando practicaba beisbol y futbol, deportes que siguió practicando hasta su juventud y al participar en un torneo en la comunidad de Zóquite, lo invitaron a jugar en el equipo Frayles de Guadalupe en la cuarta división.

Luego de años de entrenamiento, participó en una visoría en Pachuca que lo llevó a las fuerzas básicas de esa institución, posteriormente a la Sub-17 y luego Sub-20, donde compartió la cancha con grandes jugadores y entrenadores.

“Nunca pensé jugar en Mineros, en mi casa”, y agregó que la filosofía de vida que te lleva al éxito es trabajar al 100% en lo que hagas, con toda tu dedicación, “debes ser persistente y resiliente, y al final del camino si tienes paciencia, tu esfuerzo tendrá resultado”, dijo Antonny Monreal durante su intervención.

Por su parte, Martín Zúñiga, de 27 años y originario de Tapachula, Chiapas, dijo que su gusto por los deportes tuvo su origen en su misma familia, y cuando a los 14 años de edad tuvo que elegir un deporte, sin dudarlo lo hizo por el futbol.

En 2008 se le dio una oportunidad en Club América, donde tuvo un ascenso rápido a fuerzas básicas, y luego a Sub-20 como seleccionado nacional, experiencia a la que se refirió como “un orgullo”.

Como parte del Club América ganó dos campeonatos y en su paso por otros equipos, como el Cruz Azul, también fue campeón de la Copa MX.

“Tenemos qué pagar el precio para lograr algo, si quieres algo fácil seguramente será sencillo lo que tienes que hacer, las metas las pones tú, y el precio de no estar con tu familia y perderte la convivencia, es un precio alto para lograr algo grande”, insistió.

Martín Zúñiga dijo sentirse afortunado de seguir jugando, e hizo referencia a las distracciones que se le han presentado en su carrera, “no digo que no caí o que no me tambaleé en el camino, pero hubo gente que me ayudó a estar centrado”.

Respecto a su participación actual en Mineros de Zacatecas, dijo que es una etapa que está disfrutando mucho y que es un equipo que merece cosas grandes.

Como preparador físico, César Andrade compartió con la audiencia que hoy tiene claro que el deporte de alto rendimiento “no es para cualquiera”, y compartió que –personalmente– él tenía el sueño de ser futbolista profesional y no pudo, sin embargo ahora cumple su sueño de otra forma en el futbol de alto rendimiento.

En su trayectoria de 15 años como preparador físico, explicó que ha pasado por todas las categorías y le ha tocado escuchar y ser parte de los sueños de muchas personas que hoy están consolidadas, y en ese proceso de formar jugadores, dijo, le ha tocado ver que muchos claudican justamente por no estar dispuestos a pagar el precio.

Entre los temas que también abordaron en la charla se encuentra la nueva normalidad durante los entrenamientos y partidos, así como el proceso de adaptación al que se enfrentan como jugadores, en el que todos coincidieron en que es una etapa difícil, sin embargo, “es necesario seguirnos cuidando, hacer ejercicio y comer sanamente”.

En un mensaje final para las juventudes, Antonny Monreal dijo que “hay que ir por todo, por lo más grande; todos queremos ser exitosos y eso va de la mano con hacer lo necesario para lograrlo, a veces el paso es lento, pero nunca desistas”.

En tanto, Martín Zúñiga hizo hincapié no sólo en resistir sino también en insistir, “los sueños los puedes ver lejanos, pero con trabajo y disciplina la distancia se va haciendo menos”, y finalmente dio un consejo: “que se rodeen de gente exitosa”.

Finalmente, César Andrade concluyó con que –como refiere el nombre de la charla– los jóvenes deben jugársela por sus sueños, y compartió una de sus frases favoritas: “el mundo está en manos de aquellas personas que tienen el coraje de vivir sus sueños, y hay que ser congruentes con lo que queremos y lo que hacemos”.

Para concluir la charla, Luis Guillermo Flores preguntó a la audiencia el nombre del jugador de Mineros de Zacatecas que anotó más rápidamente un gol durante un partido y fueron tres los participantes que respondieron acertadamente y a quienes les entregarán un balón autografiado por los jugadores de Mineros de Zacatecas.

“Fue un golazo que le dio la vuelta al mundo”, dijo Martín Zúñiga de la hazaña de Gustavo Adrián Ramírez, quien apenas en el segundo 4 del primer partido del torneo y jugando como locales en el estadio Carlos Vega Villalba, anotó el único tanto del encuentro.

Entre las charlas que se llevarán a cabo como parte de las actividades en el marco de la Semana de las Juventudes se cuentan Cómo alcanzar tus metas, La revolución del internet y Jóvenes emprendedores, además del Diálogo por las juventudes.