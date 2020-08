Aportaciones voluntarias deben ser clasificadas: IZAI

Zacatecas, Zac.- En sesión ordinaria de Pleno, los Comisionados Samuel Montoya Álvarez, Julieta Del Río Venegas y Fabiola Torres Rodríguez, resolvieron dos recursos de revisión interpuestos por ciudadanos contra el Ayuntamiento de Guadalupe y uno contra la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas; además de tres denuncias por falta de información pública contra el Sistema de Agua Potable de Calera y el Ayuntamiento de Fresnillo.

La ponencia contra el Ayuntamiento de Guadalupe estuvo a cargo de la Comisionada Fabiola Torres Rodríguez, quien explicó que derivó de que el municipio recibiera la petición de un informe general de ingresos recabados por el comité de participación social del Fraccionamiento San Agustín II por el concepto de seguridad privada.

El solicitante se inconformó luego de que el sujeto obligado respondiera no haber recibido dicho informe y asegurara haberlo solicitado para su entrega. “Sin embargo, tras analizar la Ley Orgánica del Municipio advertimos que la información no es de carácter público, ya que no involucra el uso de recursos públicos sino del patrimonio de quienes aportan de manera voluntaria, por lo cual debe clasificarse” aseveró Torres Rodríguez.

Por lo anterior, el Pleno determinó modificar la respuesta del sujeto obligado y le instruyó para que, al recibir la información referente a ingresos de aportaciones voluntarias para la contratación de seguridad privada, lleve al cabo el proceso establecido por la Ley para clasificarla como confidencial.

En otra inconformidad contra el Ayuntamiento de Guadalupe, bajo la ponencia del Comisionado Presidente Samuel Montoya Álvarez, se determinó modificar su respuesta al igual que en el caso anterior, debido a que se solicitó un informe de los egresos del comité de participación social del Fraccionamiento San Agustín II.

Montoya Álvarez subrayó que por Ley no se destina recurso público a dichos comités de participación, por lo cual la información no es de carácter público.

Del Río Venegas expuso la inconformidad contra la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas. Explicó que se generó luego de que una ciudadana preguntara, a partir de la llegada del actual titular de la dependencia, la cantidad de facturas pagadas a un proveedor, así como las fechas y montos de los pagos; además preguntó la razón por la cual se canceló el pago de algunas facturas y cómo se reorientó este recurso. En la solicitud también se preguntó si el sujeto obligado mantiene adeudos con el Servicio de Administración Tributaria, y a cuánto ascienden.

“La recurrente se inconformó luego de que se le informara el costo de copias simples por la generación de versiones públicas de los documentos que requirió” detalló la Comisionada Ponente, agregó que, sin embargo, en este caso la dependencia actuó conforme a la Ley, ya que a partir de dichas copias se realiza la digitalización de los documentos y anexos que solicitó, con los datos reservados previamente testados.

Por lo anterior, el Pleno determinó confirmar la respuesta de la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado de Zacatecas.

De igual manera se resolvieron tres denuncias por falta de información, dos de ellas contra el Sistema de Agua Potable de Calera, bajo las ponencias de las Comisionadas Julieta Del Río Venegas y Fabiola Torres Rodríguez.

Ambas denuncias se declararon infundadas, luego de que la Dirección de Tecnologías de la Información verificara que se cuenta con información actualizada y publicada referente a la estructura orgánica del sujeto obligado y al padrón de proveedores y contratistas.

Así mismo se declaró infundada una denuncia contra el Ayuntamiento de Fresnillo, resuelta por el Comisionado Presidente Samuel Montoya Álvarez, luego de que se comprobara que cumple al 100% con la publicación de su inventario de bienes muebles e inmuebles donados.

Finalmente, el Pleno determinó imponer una medida de apremio, en contra del servidor público que resulte responsable del incumplimiento del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, ya que no entregó información sobre la Feria Nacional de Zacatecas 2019. La sanción será por el equivalente a 175 veces la Unidad de Medida y Actualización, es decir más de 15 mil 200 pesos, debido a que la dependencia es reincidente en el incumplimiento.