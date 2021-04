El tribunal nos regresará las candidaturas: Mejía Haro e Iván de Santiago

Zacatecas, Zac.- Al grito de si hay imposición habrá revolución, esta tarde de domingo la Marcha por la Justicia y la Dignidad congregó a miles de zacatecanos que mostraron su indignación ante las acciones arbitrarias cometidas por los órganos electorales, dejando temporalmente fuera de la contienda política a Ulises Mejía Haro e Iván de Santiago, en un recorrido por las principales calles del Centro Histórico de la Capital, donde a una sola voz exigieron un proceso electoral imparcial y democrático.

Ulises Mejía Haro señaló que Zacatecas tiene ansias de justicia electoral y de democracia real, esto luego de darse a conocer la sentencia del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas (TRIJEZ), y la negativa de su registro ante el Instituto Estatal Electoral de Zacatecas (IEEZ), lo que calificaron como parte de una estrategia para consumar lo que se presume como un desafuero moderno.

Al ritmo de la Marcha de Zacatecas, el nutrido contingente partió de la Maquina 30-30 para recorrer la avenida González Ortega e Hidalgo, Ulises Mejía Haro e Iván de Santiago Beltrán mostraron su descontento, ante los recientes acontecimientos de los órganos electorales.

Con pancartas de apoyo, ciudadanía y miembros de la comunidad LGTBI+, Colectivos de Feministas y jóvenes, el contingente se reunió en la Plazuela Miguel Auza, para participar en la reunión informativa, donde Ulises Mejía Haro e Iván de Santiago adelantaron que no se rendirán, ni se permitirá que impere la decisión arbitraria de unos cuantos, que han lastimado la integridad de los zacatecanos.

Ulises Mejía Haro adelantó que la lucha por la dignidad, la justica y la democracia, no será únicamente en la capital, se hará extensiva en todas las regiones del Estado, “porque también en los municipios se les paso la mano de la imposición y de la exclusión, se están sirviendo con la cuchara grande, no tienen llenadera ya hasta la cuchara se llevaron”.

Advirtió que la dinastía familiar que pretender desplazarlo al igual que a de Santiago Beltrán, no debe olvidar que el pueblo es quien pone y quita, pero también se desquita, esto al advertir que se irá tope hasta donde tope en la defensa -dijo- “de nuestros derechos político-electorales, porque nos asiste la razón y se les va a enmendar la plana en instancias superiores de procuración de justicia electoral”-

Por su parte Iván de Santiago Beltrán aseguró que el movimiento que, junto con Ulises Mejía Haro y ciudadanos libres de Zacatecas, vive hoy un atropello de los derechos político-electorales, “fue una estrategia fraguada al más alto nivel, premeditada en tiempos y en acciones para impedirnos salir a participar por la vía política por Zacatecas”.

Por su parte María Luisa Sosa de la Torre, reconocida activista y feminista, e integrante de la Red Plural de Mujeres, aseguró que se acompaña a Ulises Mejía Haro e Iván de Santiago en el movimiento por la lucha y la dignidad, y en la búsqueda de la democracia, y para denunciar que no es posible que los derechos y avances de las mujeres sean utilizados contra los adversarios políticos.

Señaló que en su momento se luchó y exigió por la tipificación de la violencia política y de género en el Estado, “pero nunca pensamos que este avance sería utilizado para eliminar a los enemigos que no pueden vencer en las urnas, para quienes no quieren molestarse en trabajar para ganar el voto de la gente, por ello estamos aquí para exigir que los órganos electorales que nos han costado al pueblo hoy actúen de forma irracional y no apegada a derecho”, aseveró.

El evento culmino, con un llamado de Ulises Mejía Haro a seguir en pie de lucha, y ratificó que van a impugnar ante el Tribunal Electoral Federal, para echar abajo estas resoluciones del IEEZ y TRIJEZ, “nos asiste la justicia y la razón, no estamos de acuerdo, ni permitiremos que se busque frenar este movimiento social por la dignidad y la justicia de Zacatecas, no es posible que nos obliguen a salir de Zacatecas a buscar justicia y democracia, deberíamos tenerla aquí mismo en nuestro estado, con acciones de imparcialidad, objetividad, certeza y respeto, con piso parejo para todas y todos”