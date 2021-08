Por Zacatecas hice mucho con muy poco: Tello

Zacatecas, Zac.- Con la premisa de que se somete al escrutinio de la historia porque nada vale tanto como la tranquilidad que da el actuar bien, el Gobernador Alejandro Tello aseguró que, al terminar su administración, se retirará con la frente en alto y la conciencia tranquila de haber hecho mucho por Zacatecas con muy pocos recursos.

“En un país donde todo el tiempo se habla de corrupción y abusos por parte de los gobernantes y, en donde, lamentablemente, mucho sólo queda en discurso de honestidad y no en hechos fehacientes, en mi caso, termino y me retiro con la frente en alto y con la conciencia tranquila, sabedor de que a la gente no se le engaña y sabe muy bien quiénes éramos, quiénes somos y lo que hicimos”, enfatizó.

Tello afirmó que “será la ciudadanía quien finalmente juzgue y emita su opinión sobre los resultados alcanzados para el estado en cinco años”, dijo, durante el mensaje ciudadano que emitió esta mañana, con motivo de sus cinco años de trabajo para Zacatecas, en el cual agradeció la confianza que le dieron las y los zacatecanos para encabezar al Poder Ejecutivo.

Alejandro Tello aseguró que siempre actuó en apego a la ley, con honestidad y nunca buscó intereses particulares antes del bien común. “No tengo riquezas, ni empresas generadas al amparo del gobierno, nunca pedí nada a cambio de una decisión, no soy un hombre de escándalos ni abusos, no tengo prestanombres ni propiedades injustificadas, mi actuar está a los ojos de todos”.

Lo que sí dijo tener es una familia que ama, unos hijos que como herencia se llevan su ejemplo y testimonio de vida, así como una esposa a la que ama y nunca terminará de agradecer su respaldo y reconocerle su total compromiso. “Juntos iniciamos esta responsabilidad, juntos la estamos terminando”.

El Gobernador del Estado aseguró que trató de hacer el mejor trabajo posible con las condiciones y herramientas a las que el momento de la historia le permitieron acceder. Señaló que de los compromisos asumidos en rubros clave para el desarrollo del estado, en su gran mayoría los cumplió. “Algunos pocos no me fueron posible y esto no fue por apatía o falta de voluntad, los números no mienten, todos los conceptos son medibles y comparables”.

Por otro lado, Alejandro Tello hizo votos porque termine la pesadilla de la violencia que vive el país y Zacatecas. “Me duele enormemente lo que como sociedad estamos viviendo, lo reconozco a cabalidad y ratifico que, nosotros, hemos hecho todo, hemos actuado al límite de las capacidades por parte de nuestras corporaciones de seguridad, mas no es suficiente”.

Refirió que, sin el apoyo decidido del Gobierno Federal, esta dolorosa etapa de violencia en el país lamentablemente no terminará; en ese sentido, deseó que en el próximo gobierno Zacatecas sea más respaldado en esta materia, así como en muchas otras cosas.

“A quienes fueron nuestra oposición, les deseo lo mejor, seguro estoy que ellos encontrarán, ahora, una oposición responsable y propositiva por el bien de Zacatecas”, manifestó.

Si bien -dijo- llegarán acusaciones que son parte del devenir de la política y derivado de que su gobierno lastimó muchos intereses, advirtió que, por congruencia, no callará ante infundios y mentiras; quien acuse, bienvenido, respetuosamente exigiré que en legalidad pruebe lo dicho, tengo las manos limpias y el que nada debe nada teme”, enfatizó.

El mandatario agregó que desde el primer día de su gobierno entendió cuál era la dinámica y el rumbo que debía tomar su administración. En la institucionalidad había que honrar todos los compromisos creados a lo largo del tiempo y, aseguró, se hizo a cabalidad, además de que puso orden y equilibrio en las finanzas.

Explicó que cierra su administración con cero deudas generadas en su gobierno, hecho que habla del cuidado, del orden y de la pulcritud con las que se actuó, no dejando de lado el sacrificio que esto representó para el logro de objetivos.

Detalló que a las instituciones financieras, el gobierno pagó 3 mil 572 millones de pesos de capital e intereses que mucho hicieron falta, pero, con ello, se logró una significativa disminución a las tasas de los créditos existentes, lo cual representa un importante ahorro de recursos y se colocó a Zacatecas con las mejores calificaciones crediticias de las evaluadoras Fitch & Ratings y HR Ratings.

Asimismo, recordó que deja un legado muy importante para esta entidad, con el nuevo Impuesto de Remediación Ambiental, que dará cientos de millones de pesos para la Hacienda Pública estatal y generará justicia para Zacatecas. También, destacó que logró terminar con el millonario déficit educativo que por décadas se arrastró y comprometía el actuar del estado con más de 1 mil millones de pesos.

El mandatario refirió que la inseguridad es un fenómeno multifactorial que debe ser enfrentado y atendido desde distintas vertientes y con el esfuerzo conjunto de los tres órdenes de gobierno y la sociedad; en ese sentido, destacó que, entre otras acciones, una de las más contundentes de su administración fue el fortalecimiento del Estado de Fuerza, y hoy, Zacatecas cuenta con más de 2 mil elementos.

Destacó la migración del Centro de Comunicación Integral, Comando, y Comunicaciones (C4) a un C5 y modernizó el subcentro C4 PLUS para convertirlo en un Centro de Monitoreo e Inteligencia en el municipio de Fresnillo. Además de importantes inversiones en la entrega de equipos a las corporaciones.

Estos logros, dijo el Gobernador, han permitido a Zacatecas disminuir los índices de los delitos del fuero común, pues, en cinco años, el robo de vehículos tuvo una disminución de 24 por ciento, y la recuperación es de más de 95 por ciento.

El abigeato ha ido a la baja cada año y las denuncias por robo a casa habitación han disminuido en más de 50 por ciento. Aunque el homicidio doloso es un gran reto que queda pendiente ante las difíciles circunstancias que enfrenta el país, derivado de la pugna entre grupos delincuenciales.

En materia de obra pública, Alejandro Tello informó que deja a Zacatecas importantes acciones que han mejorado la calidad de vida de las y los zacatecanos, además de atender sus demandas más sentidas.

Destacan la construcción del Hospital de la Mujer en Fresnillo y el de Sombrerete, el primero con una inversión de más de 347 millones de pesos y, el segundo con 95 millones de pesos.

Otro logro importante en obra pública del Gobernador Tello es el avance en la construcción de la carretera cuatro carriles Zacatecas-Aguascalientes, un compromiso asumido que hoy es una realidad en el tramo Ojocaliente-Luis Moya, y aunque aún se tienen kilómetros pendientes, deja las bases para continuar con esta importante ruta.

Refirió también que su gobierno gestionó e invirtió 322 millones de pesos en Quantum, Ciudad del Conocimiento, un espacio proyectado para ser el mejor parque científico en su tipo de la región centro-norte de México y con el que se han sentado las bases para construir un Zacatecas con futuro, donde la ciencia, la innovación y la tecnología son una realidad.

A la fecha, el Gobierno del Estado ha ejecutado 3 mil 138 obras públicas y acciones en beneficio de la población, con una inversión superior a 5 mil 200 millones de pesos. Entre las miles, destacó la construcción de los pasos inferiores en la Calzada Solidaridad-Avenida Pedro Coronel y Avenida Pedro Coronel-Avenida México, en la capital zacatecana, con más de 214 millones de pesos.

De igual manera, la vialidad y ciclovía Manuel Felguérez, cuya inversión fue de 118 millones de pesos y que, en conjunto con los pasos inferiores, se convierte en la obra de movilidad urbana más importante de su tipo en los últimos 10 años.

También, señaló, hay compromisos cumplidos con Fresnillo con la modernización y ampliación de la Avenida Plateros y el Andador del Peregrino, en los que se invirtieron 147 millones de pesos.

Aunado a estas acciones, hay cientos de obras en espacios educativos, deportivos, calles, plazas y demás que han impactado directamente en las condiciones de vida de los ciudadanos de los 58 municipios.

Otro de los logros alcanzados en su administración es el combate a la pobreza, dijo el mandatario, al referir que, con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en dos años, disminuyó la pobreza en Zacatecas en 3.5 por ciento. Esta acción, aseguró, es el resultado de las diferentes políticas para atender a la población más vulnerable desde el Sistema Estatal DIF y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Entre los programas puestos en marcha destacan: Ver Bien para Aprender Mejor, Escuchemos Juntos, Movilidad Humana, Descubre tu Sonrisa, Una Visión Diferente, los de asistencia alimentaria y la Estrategia UNE, a través de la cual se entregaron apoyos de distinta índole, en particular, para impulsar el autoempleo.

Alejandro Tello dijo que la pandemia iniciada en marzo de 2020 puso prácticamente un alto a sus proyectos a realizar; sin embargo, primero era la salud y la vida de las personas, “así nos tocó vivir y gobernar, más lo hice con responsabilidad y honestidad, hicimos mucho con muy poco”.

“Quiero agradecer a mi estado, a mi tierra, a su gente, gracias a todos los trabajadores del gobierno, mi equipo, a todos los funcionarios gracias; gracias a toda mi familia, a mis padres a quienes respeto y amo, a mis hijos, motor y motivación de mi vida, a mi amada esposa, compañera y aliada en todo momento, gracias de todo corazón. Mi amor a ustedes por siempre”.

El Gobernador Tello dijo que siempre deseará y buscará lo mejor para Zacatecas, la tierra de sus ancestros y de sus hijos. “Si el trabajo todo lo vence… trabajemos unidos, trabajemos diferente. ¡Que Viva Zacatecas!”.