Paquete Económico 2022 dará bienestar al pueblo zacatecano: Monreal

Zacatecas, Zac.- El Gobernador David Monreal Ávila celebró que se haya aprobado el Paquete Económico 2022 para Zacatecas, con el que se dará paso a la generación de oportunidades de desarrollo, de recuperar la paz y seguridad, así como brindar bienestar a las familias del estado.

Entrevistado por Verónica Ramírez en el programa “La Nueva Gobernanza”, que se transmite por las distintas plataformas del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión (Sizart), el mandatario estatal afirmó que, con el Presupuesto de Egresos del próximo año, por el orden de 33 mil 735 millones 467 mil 666 pesos, se abre paso a la justicia social, a la equidad y al respeto de los derechos humanos.

Asimismo, por primera vez en la historia de la entidad, se privilegiará a temas como el campo, la seguridad, la salud, la educación, así como la atención a la infraestructura carretera y, sobre todo, a los grupos sociales con mayor vulnerabilidad, como las personas adultas mayores y con discapacidad.

En su compromiso con el pueblo de Zacatecas, el Gobernador David Monreal explicó que este Paquete Económico 2022 es apenas el inicio de la transformación del estado, porque se eliminan los privilegios de la burocracia dorada y los gastos suntuosos, para priorizar la atención a las necesidades sociales.

Con ello, se podrán generar oportunidades al campesino, al ganadero, al comerciante, al constructor, pero, también, se dará una verdadera inclusión social, tanto a las personas adultas mayores como a las discapacitadas, al joven, al deportista, al estudiante y a la madre jefa de familia.

El Gobernador David Monreal recalcó que, por primera vez, se privilegia a los sectores sociales sobre la burocracia dorada, el dispendio y los gastos suntuosos.

Y, con el presupuesto proyectado, se permitirá impulsar los cuatro ejes tractores de la nueva gobernanza que darán desarrollo al estado, como son el campo, el turismo, la minería y la industrialización, sin descuidar los demás temas de la cotidianeidad, como son la seguridad, la salud y los servicios públicos.

Como un asunto de seguridad y bienestar para las familias, el Gobernador David Monreal anunció que hay un presupuesto exponencial para reparar la infraestructura carretera del estado, y aunque el recurso será insuficiente para dar cobertura a toda la red en la entidad, será constante el rescate de este rubro.

Afirmó que, con este Paquete Económico, se ejercerá un presupuesto con un gran compromiso social, con austeridad y disciplina financiera, con el que se dará un ordenamiento administrativo interno y un control de gasto.

“Sí se puede y lo voy a demostrar en los hechos, tenemos que dar un enfoque de bienestar, tenemos que hacer justicia a la gente que menos tiene y se debe terminar toda la decadencia que generaron los gobiernos neoliberales y la burocracia dorada”, expresó el mandatario estatal.

Con la visión de este presupuesto, se cerrará el paso a la corrupción, a la impunidad, a la discrecionalidad, al dispendio y a la simulación con facturas falsas, para privilegiar, en contraparte, la seguridad, el desarrollo económico, la educación, la obra pública, la generación de empleos y la asistencia a los distintos grupos sociales.

Para la aprobación de este Paquete Económico, agradeció a las y los 17 diputados que votaron a favor, ya que contribuyen a generar condiciones de desarrollo y bienestar para Zacatecas. Asimismo, expresó su respeto a la decisión de quienes votaron en contra y confió en que posteriormente puedan darse cuenta de los beneficios que el Presupuesto de Egresos 2022 traerá al pueblo zacatecano.

El mandatario aseveró que, ahora, no se tuvo que pagar los más de 300 millones de pesos, como antes se hacía a las y los diputados para que aprobaran los presupuestos; “ya no más, se acabó la corrupción… por primera vez, no se tuvo que ‘maicear’ a los diputados, no se anduvo ‘chayoteando’, ofertando, para que aprobaran”, dijo.

El Gobernador David Monreal externó que, poco a poco, se va logrando la gran transformación, por lo que pidió a la burocracia dorada que se solidarice con el pueblo y con el desarrollo de Zacatecas.

A las empresas mineras, les solicitó que se sumen a la cadena virtuosa del desarrollo, con la contratación de mano de obra y proveeduría de Zacatecas, frente a esta emergencia económica y social que padece la entidad, y que contraten los servicios, a los profesionistas y a trabajadores del estado, ya que ello representa un gran potencial para que lograr el bienestar social de las familias.