En Zacatecas aplican medidas para cortar cadenas de contagio por COVID 19

Zacatecas, Zac.-El Gobernador de Zacatecas ofreció total coordinación y comunicación con los distintos órdenes de gobierno para obtener mejores resultados en la atención al incremento de contagios de Covid-19, que ya se presenta en Zacatecas, con el objetivo de preservar la salud de la población procurando no retrasar el avance en el desarrollo económico y social de la entidad.

El mandatario destacó que la vacuna contra el Covid-19 ha permitido que, pese al incremento de los contagios en la última semana, haya menos hospitalizaciones y mortalidad, por lo que invitó a la población a reforzar las medidas de prevención establecidas por las autoridades de salud y acudir a recibir el refuerzo de la vacuna cuando se llegue el momento para cada grupo etario, tal como ya se hace con los adultos mayores. Además, este refuerzo ya se aplicó al personal de salud y en los próximos días lo recibirán las y los docentes de la entidad.

Esta mañana, el Gobernador, acompañado por la titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Zacatecas, Saandra Durán Vázquez; la Secretaria de Educación, Maribel Villalpando Haro, y el Secretario de Salud, Uswaldo Pinedo Barrios, detalló la medidas adoptadas en la reunión extraordinaria del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, donde se aprobó, por unanimidad, que el estado adopte el semáforo amarillo – del 10 al 21 de enero- para cortar las cadenas de contagio, ante el crecimiento exponencial de casos positivos, y evitar así la saturación de los hospitales y del personal médico, que ya atiende consultas externas.

El mandatario subrayó que la participación de las autoridades municipales será fundamental para hacer llegar información oportuna y veraz a las y los zacatecanos, así como para que las estrategias de prevención y vigilancia tengan los resultados esperados.

Con el objetivo de materializar dicha colaboración, indicó que, a través de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ), ya se inició con la conformación de los comités municipales de salud en los 58 municipios de la entidad, sin importar el número de casos positivos que presente cada uno.

En el caso específico del corredor Fresnillo-Guadalupe, donde se concentra el mayor número de contagios, hasta ahora, aseguró que la información fluirá desde la SSZ y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para favorecer la Estrategia Nacional de Vacunación Covid-19, como principal arma para continuar enfrentando la pandemia.

Contempla IMSS plan de atención especial

El plan de atención especial a esta fase de la pandemia en la entidad, contempla que el IMSS abra dos macro-módulos, en Fresnillo y Zacatecas, para brindar servicio digno y rápido a pacientes con enfermedades respiratorias, con el objetivo de disminuir la presión que enfrentan las unidades médicas en consulta externa y canalizar los casos a la atención que requieran.

Además, fortalecerá la atención a distancia para identificar datos de gravedad de los pacientes que soliciten consulta y su derivación al servicio médico que corresponda, o bien, las recomendaciones para el manejo en sus domicilios.

Destacó Saandra Durán Vázquez, delegada del IMSS en Zacatecas, la buena respuesta de los adultos mayores de 60 años a la dosis de refuerzo, cuya cobertura está garantizada al 100 por ciento, al igual que para el personal de salud y para el magisterio, cuya aplicación iniciará la próxima semana.

Además, continúa la aplicación de las dosis correspondientes a adolescentes con y sin comorbilidades. Al terminar con estos sectores de la población, de inmediato continuarán con la inmunización de personas mayores de 40 años.

El semáforo amarillo contempla una serie de medidas

Entre las medidas que contempla la semaforización en amarillo están: las clases presenciales serán suspendidas hasta el 21 de este mes y se retomarán las virtuales; las unidades del transporte público operen al 50 por ciento de su capacidad, con el uso obligatorio de cubrebocas para operadores y usuarios, así como aplicación de gel y la sanitización de las mismas; así como de instalaciones de entidades públicas.

Suspensión de eventos masivos como conciertos, centros recreativos y bailes, al igual que fiestas patronales. Los eventos sociales en salones abiertos podrán realizarse con regulación del aforo.

Las iglesias podrán permanecer abiertas, pero con control de aforo y respeto a las medidas de distanciamiento y uso de cubrebocas. Al igual que los museos y las actividades turísticas. Los hoteles podrán operar al 75 por ciento de su capacidad y deberán recomendar a sus huéspedes el respeto a las medidas preventivas, tanto dentro de sus instalaciones como durante toda su visita a la entidad. Las callejoneadas estarán suspendidas.

Los gimnasios y las albercas podrán operar al 50 por ciento de su capacidad; los restaurantes, al 80 por ciento, hasta las 22 horas.

Los mercados y tianguis podrán seguir funcionando con filtros sanitarios, las medidas correspondientes y horarios diferenciados de atención al público. En los tianguis será obligatorio el uso de cubrebocas por parte de locatarios y asistentes, así como la distancia entre los puestos.

Para los comercios no esenciales y las tiendas departamentales el cierre será a partir de las 19:00 horas. Mientras que los supermercados deberán operar al 50 por ciento de su aforo, solicitar la asistencia de un integrante por familia y evitar que acudan personas de riesgo como embarazadas, adultos mayores, niños, etc. Además, deberán cerrar ventas de sus departamentos no esenciales a las 19:00 horas.

La venta de bebidas alcohólicas se terminará a las 20:00 horas.

Los hoteles operarán al 75 por ciento de su capacidad y las áreas comunes deberán manejarse por el límite de aforo, además de promover y vigilar el uso de cubrebocas y gel antibacterial por parte de huéspedes y personal.

En las instituciones públicas estatal y municipales, se establece la obligación del uso de cubrebocas y el cumplimiento de las medidas recomendadas por las autoridades de salud.

Cabe mencionar que los términos del acuerdo quedarán sujetos a las disposiciones que en materia de salubridad se emitan, por lo que podrán variar en cualquier momento.

Panorama epidemiológico; Hay camas disponibles y se reconvertirán áreas Covid-19 en Hospitales de Fresnillo y Zacatecas

De acuerdo con los datos de la SSZ, a la fecha, en Zacatecas se han confirmado 44 mil 856 casos, hay 3 mil 104 activos, 38 mil 183 recuperados y han fallecido 3 mil 569 personas.

El estado enfrentó la primera ola de la pandemia de julio a septiembre del 2020; la segunda de octubre del 2020 a marzo del 2021; la tercera de julio a septiembre del 2021 y en los primeros días de 2022 inició el aumento sostenido de casos.

Del 1 al 6 de enero de este año se registraron 1 mil 782 contagios en 43 municipios, el 95 por ciento de ellos se concentran en 20 demarcaciones.

Los grupos etarios de 20 a 29 y de 40 a 49 son los que más están enfermando de Covid; las mujeres las que más se contagian y los mayores de 70 quienes tienen más riesgo de morir por la enfermedad.

Actualmente, la entidad presenta 33 por ciento de hospitalizaciones y 19 por ciento de uso de ventilación mecánica.

El Secretario de Salud de Zacatecas, Uswaldo Pinedo Barrios, recomendó a la población hacerse la prueba de Covid a los cuatro o cinco días de haber tenido contacto con un caso positivo, si se presentan síntomas; lo anterior, para evitar los falsos negativos.

Además, informó que en Zacatecas se cuenta 199 camas para atención a casos Covid-19, de las que, hasta el momento, se tiene una ocupación por arriba del 40 por ciento, por lo que existe disponibilidad para brindar atención en caso de ser necesario.

De igual forma, para estar preparados, se reconvertirán en áreas Covid-12 dos unidades, del Hospital General de Zacatecas y del Hospital General de Fresnillo, y el próximo lunes llegarán a la entidad 10 mil pruebas de detección del virus, para atender la demanda.

Aprendizaje en Casa del 10 al 21 de enero

Conforme a la disposición del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, se da paso a la educación virtual con personal directivo, docentes, personal de apoyo y asistencia a fin de atender a la población estudiantil del nivel básico con la estrategia de aprendizaje en casa del 10 al 21 de enero.

Posterior a esa fecha, se tomarán decisiones de acuerdo con las recomendaciones de los especialistas. En tanto que el personal de limpieza y servicios general dará mantenimiento a los planteles a fin de que, para el regreso de la comunidad escolar, las instituciones educativas estén en óptimas condiciones de seguridad e higiene.

La Secretaría de Educación emitirá el oficio correspondiente para el ejercicio de cumplimiento de la responsabilidad del personal de las instituciones educativas, informó su titular, Maribel Villalpando, tras agradecer la responsabilidad social de la comunidad escolar ante esta contingencia.

El Comité Estatal para la Seguridad en Salud está formado por autoridades federales, estatales, municipales, representantes de organismos empresariales y autónomos, quienes acordaron que se mantendrán en sesión permanente para continuar con la vigilancia de esta fase de la pandemia en la entidad y evaluarán los resultados de dichas medidas para determinar las acciones a seguir, una vez que concluya el periodo señalado en la semaforización aprobada.