La UAZ es una institución avanzada en investigación de la COVID-19

Zacatecas, Zac.-El rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Rubén de Jesús Ibarra Reyes, inauguró los consultorios del Laboratorio de Medicina Molecular para la detección del SARS-CoV-2 (COVID-19), donde señaló que el crecimiento de la infraestructura va acompañado de la pertinencia de la institución en la formación de los jóvenes que todos los días trabajan por un mejor Zacatecas, crecemos en su responsabilidad.

Al afirmar que los espacios con que cuenta la universidad crecen no solo en infraestructura, sino que tienen la capacidad de permitir hacer investigación, el rector subrayó que a diferencia de otros laboratorios que no son de la universidad, donde se limitan a detectar casos positivos o negativos de una persona que tiene síntomas y que acude a esos lugares para saber si corre riesgos él y su familia, “en la UAZ no solo es la detección del COVID, va más allá, en los tres laboratorios que tiene la institución se realiza investigación al más alto nivel no solo en Zacatecas, sino en la región”.

Asimismo, mencionó que recientemente estuvo en reunión de rectores de distintas universidades del país en la ciudad de San Luis Potosí, en la cual comentó que, “los mismos rectores reconocen que la UAZ es una institución avanzada en la investigación de este fenómeno que tiene de rodillas a la humanidad por completo, esto es muestra de orgullo universitario, ya que se tiene esa alta capacidad que nuestra universidad demuestra cada día.

En ese sentido felicito al Cuerpo Académico y al Laboratorio de Medicina Molecular por tan importante esfuerzo, ya que no se trata de decir cuántos metros se construyeron, sino de demostrar que estos espacios servirán en mucho para consolidar la pertinencia de la institución en el tema específico del COVID-19, pero además en la investigación en el tema de la medicina molecular.

Manifestó Ibarra Reyes que siguiendo con las mejoras para ofrecer servicios de calidad, “han culminado las gestiones para que en el Campus UAZ Siglo XXI, se instalen al menos dos de los llamados “súper postes” para optimizar la iluminación y con ello la seguridad de todos nosotros, y al mismo del embellecimiento de nuestras instalaciones con una inversión mayor a los doce millones de pesos; igualmente, se está culminando con las mejoras del estacionamiento para que todos los usuarios que asisten al Campus tengan espacios más dignos. También, se estarán terminado los trabajos de los Laboratorios de Fisioterapia, y la instalación de paneles solares que permitirán no nada más un ahorro económico importante, sino la utilización de energías limpias, todo esto en beneficio de la comunidad de la UAZ”.

Igualmente, puntualizó que, de acuerdo con lo señalado por la Secretaría de Salud, se llevará a cabo el proceso de vacunación, por lo cual extendió una invitación a todos los universitarios a estar pendientes y ponerse el refuerzo que es tan necesario.

Tras cerrar su mensaje, el rector efectuó una amplia felicitación a la Unidad Académica de Odontología por su 60 Aniversario, “una unidad donde está marcada su historia y que pone en alto el nombre de la Universidad Autónoma de Zacatecas por su gran pertinencia y vinculación con la sociedad”.

Por su parte, la responsable del Laboratorio de Medicina Molecular, la docente investigadora Margarita de la Luz Martínez Fierro, indicó que “nos encontramos justo en la cuarta ola de la COVID-19, implica un reto muy importante para la Universidad Autónoma de Zacatecas, estamos completamente seguros que la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud, representa no solo un espacio que brinda educación de calidad a estudiantes en todos sus niveles de licenciatura, en particular la licenciatura de Médico General, especialidades maestría y doctorado, constituyendo un eje central ante los problemas de salud de la población y con una perspectiva de humanismo que se palpa a flor de piel con esta contingencia, y que junto con el resto de las unidades académicas y Ciencias de la Salud, brindan la posibilidad de una vinculación social natural en beneficio de la sociedad zacatecana”.

Este Laboratorio de Medicina Molecular, sede del Cuerpo Académico UAZ-CA-207 “Medicina y Epidemiología Molecular”, conformado por miembros del Sistema Nacional de Investigadores en el Nivel 1, 2 y 3, cuenta actualmente con 12 áreas independientes y con infraestructura básica especializada para la realización de técnicas moleculares. También, alberga el programa del Doctorado de Medicina Molecular, “estas áreas han sido cruciales para el desarrollo de métodos diagnósticos que están enfocados en diagnóstico molecular para el SARS-CoV-2, que es el agente causal de la COVID-19”, informó la investigadora.

Desde el 2020, detalló, se atendió de forma particular la demanda que había dentro del ámbito de diagnóstico molecular en la parte de realización de pruebas de PCR, sin embargo, se ha ampliado el abanico de posibilidades de pruebas de detección basadas en anticuerpos como lo son las pruebas básicas para detección de inmunidad y además diagnóstico COVID basado en antígenos, así como pruebas complementarias.

La destacada investigadora enfatizó que “fue orgullosamente el primer laboratorio externo dentro del estado de Zacatecas, obteniendo la liberación diagnóstica para COVID-19, por lo cual permitió garantizar la calidad diagnóstica con la que se estaban y se están realizando los análisis dentro del mismo”.

En ese ámbito, Martínez Fierro destacó que es necesario recordar que la pandemia sigue causando estragos en la salud humana a nivel mundial, “alrededor de trescientos siete millones de infectados a nivel mundial, de los cuales se han tenido 5.5 millones de muertes, situación que se ha normalizado, – agregó- es necesario considerar que no debe de ser así, cuando a nivel mundial se habla de una letalidad del 2 por ciento, sin embargo, a nivel nacional esa letalidad esta calculada en el 7.1 por ciento, esto nos dice que es un problema bastante serio a nivel nacional, lo cual equivale aproximadamente a trecientas mil muertes que es lo que se esta reportando de acuerdo a las cifras oficiales”.

En el caso de Zacatecas, explicó, se habla aproximadamente de tres mil quinientas sesenta y nueve muertes, en días pasados se han reportado picos históricos dentro de la parte de los contagios, esas cifras están alrededor de setecientos sesenta y seis casos, esto nos dice que es muy probable que tuviésemos ya la presencia de variantes del virus original que surgió en Wuhan (Hubei), estas variantes tienen una capacidad de transmisibilidad que es mucho más alta.

“Se decía que por cada paciente infectado, ese paciente infectaba a dos o cuatro personas de manera adicional, ese era el virus original, se hablaba de esas dos o cuatro personas representaban un R-0, así se le denomina; después, surgió la variable delta, ese R-0, se había incrementado a un nivel de 7, en el caso de ómicron, variante de preocupación más reciente, un R-0 de 11 o 12, esto quiere decir que el nivel de transmisibilidad es mucho muy alto, no es que el virus genere infecciones menos severas, sino que se están llevando campañas de vacunación que son estrategias que protegen de la enfermedad verdadera, sin embargo aquellas personas que no están vacunadas tienen el mismo riesgo de padecer una enfermedad severa que con el virus original”, subrayó.

Recalcó que es fundamental considerar las medidas de contingencia para tratar de detener este virus, “es imprescindible difundir sobre las vacunas que ayudan a disminuir la enfermedad severa, el que uno no tenga enfermedad severa, no quiere decir que no llegue a tener secuelas, ya sea de origen respiratorio o de todas las que ya se han señalado sobre el virus, o incluso una disminución en la esperanza de vida de la población, esto está asociado a lo que se conoce como el COVID persistente, que es el de tener el virus y no poder eliminarlo de una manera normal o al promedio de los casos que se presentan”.

“En el caso de las Instituciones de Educación Superior (IES), se puede interrumpir la actividad por caso de enfermedad del personal, de los estudiantes o cualquier miembro de las comunidades de las instituciones, ya que un mal control, puede traer consecuencias serías a nivel de salud mental. Es importante tener las estrategias adecuadas para no tener que estar cerrado una vez que se den los regresos a clases”, sostuvo.

En ese contexto, la investigadora de la UAZ invitó a los sistemas de salud a ser conscientes, “ya que el tema va más allá de si tiene camas o ventiladores disponibles, mientras mayor sea el número de contagios o de hospitalización, se incrementa la posibilidad de infección del personal de salud, eso quiere decir que, si ese personal de salud se infecta, no habrá personal para atender a esos pacientes que así lo requieran”.

Las vacunas en conjunto con estrategias efectivas han demostrado que pueden tener niveles de transmisibilidad contenidos de virus, y, por lo tanto, se puede tener una vida en condiciones mucho más cercanas a la realidad que teníamos, y que es muy probable que ya no volvamos a tener, explicó.

En su discurso, la docente investigadora agradeció a todos los que han hecho posible que ese laboratorio este dando frutos, particularmente al apoyo de la UAZ y al rector Rubén de Jesús Ibarra Reyes , quienes dieron el financiamiento para poder realizar la construcción de esos consultorios, así como al proyecto internacional de cooperación técnica para enfrentar la pandemia y la COVID-19, que formó parte del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), ya que ellos proporcionaron insumos, reactivos, equipamiento, entrenamiento internacional, capacitación, infraestructura básica, materiales para toma de muestra y equipos de protección personal, que nos permiten proporcionar pruebas accesibles a la población”.

“El objetivo de dichos donativos que se han obtenido, es contar con laboratorios nacionales de países miembros de esas organizaciones y dar respuesta rápida no solo a esta contingencia, sino a los retos próximos. Gracias a quien encabeza la Secretaría de Energía, Rocío Nahle García; a la directora general de Asuntos Internacionales de la Sener, Velvet Rosemberg; el director de Área de Asuntos Internacionales de la SENER, Gustavo Ángel Rojas Hernández; y a la coordinadora nacional del Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y Tecnología Nucleares en América Latina y el Caribe (ARCAL), Elizabeth Badillo Almaraz, gracias a ellos se pudo hacer las gestiones para la realización de pruebas de COVID-19”.

De la misma manera, a los colaboradores, los investigadores Michelle Zamudio Ozuna, de Bio Células Madre; Iván Delgado Enciso de la Universidad de Colima; del Instituto Cancerología de Colima, Irán Palo Rodríguez Sánchez, y Sofía Vernal Silva de la Autónoma de San Luis Potosí.

Finalmente, la especialista en Medicina Molecular felicitó al Cuerpo Académico por todo su trabajo realizado, “ya que después de su inicio, hace 10 meses, hoy es culminado para poder realizar diagnóstico y pruebas de coronavirus, gracias a esta estrategia para evitar el que sigan las complicaciones por ese virus, o que se siga propagando más; este laboratorio fue el primero en comenzar a trabajar al inicio de la pandemia en México en marzo del 2020 y el cual está avalado nacional e internacionalmente”.

El Laboratorio de Medicina Molecular estará al servicio de la sociedad de lunes a viernes con un horario de 8:00 a 14:00 horas, es necesario agendar cita al número 492 49 116 70, la entrega de resultados es de 24 horas y su costo es de 700 pesos. Además, se amplía la toma de muestra de entre 300 a 500 pacientes diarios con la posibilidad de realizar pruebas diferenciadas de mil 500 pruebas para el diagnóstico del de SARS-CoV-2.

En el evento realizado en el Campus Siglo XXI, se contó con la presencia de la coordinadora de Planeación de la UAZ, Perla María Trejo Ortiz; del coordinador del Área de la Salud, Armando Flores de la Torre, y de la directora de la Unidad Académica de Medicina Humana y Ciencias de la Salud (UAMHyCS), Rosa Martha Covarrubias Carrillo.

También se contó con la presencia de invitados especiales como: la directora de la Unidad de Enfermería (UAE), Roxana Araujo Espino; la directora de Odontología (UAO), Leticia Rodríguez Villalobos; la directora de la Unidad Académica de Ciencias Químicas (UACQ); María Angélica López Luna, la responsable de programa académico de la Licenciatura de Medico General y miembro del UAZ-CA-207, Lorena Ávila Carrasco, y los integrantes del UAZ-CA-207, Virginia Flores Morales, Fabiola Trejo Vázquez y José Isaías Badillo Almaraz.