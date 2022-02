Responden zacatecanos al llamado a continuar vacunándose

Zacatecas, Zac.- Las y los zacatecanos continúan respondiendo con diligencia y responsabilidad al llamado de las autoridades para aplicarse segundas dosis y refuerzos de vacuna contra el Covid-19.

Este lunes, la asistencia fue constante en las sedes de la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe donde las Brigadas Correcaminos aplicaron la dosis de refuerzo a las personas de 30 a 39 años, así como segundas dosis de AstraZeneca a personas de 18 años y más que recibieron la primera dosis en noviembre y diciembre de 2021. Además, se aplicó la segunda dosis de la vacuna a los adolescentes de 14 años.

Sergio Javier, de 37 años, relata que hace poco se contagió de Covid-19 y gracias a que ya tenía dos dosis no se sintió tan mal. “Ahora me siento más seguro. Recomiendo que vengan a vacunarse porque así evitamos contagiar a más gente, más que nada a nuestras familias”, dijo.

En el caso de Genaro, de 39, también se aplicó las dos dosis que le correspondían en el esquema y hasta la fecha no ha enfermado por el coronavirus, sólo de gripe común. “Afortunadamente, el Covid no nos ha castigado aún. Invito a que venga toda la gente y tome las medidas correspondientes, no nos cuesta nada y prevenimos a todas nuestras familias”, exhortó.

Por su parte, Lorena, de 38, celebró que haya llegado este refuerzo y la oportunidad de inocularse para quienes recibieron su primera dosis a finales del año pasado y reconoció la importancia de acudir.

Para Antonio, de 55, trabajador de la Mina Peñasquito, es muy necesario acudir a recibir el refuerzo porque, aunque muchos no creen en la enfermedad que causa el SarsCoV2, “se está viendo que es realidad”, afirmó.

El martes 15 de febrero será el último día de vacunación en las sedes de Guadalupe y Zacatecas para la aplicación de refuerzo a personas de 30 a 39 años y segundas dosis para adolescentes de 14 años y mayores de 18 años que recibieron la primera dosis en los meses de noviembre y diciembre.