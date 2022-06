Entrega SEDIF apoyos en comunidades de Mazapil

Zacatecas, Zac.- Con compromiso, dedicación y trabajo, en la nueva gobernanza se fortalece a las familias zacatecanas, especialmente a las que se encuentran en condición vulnerable, con la entrega de apoyos alimentarios, calzado y otros artículos que el Gobierno de Zacatecas, a través del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), llevó a las comunidades de Caopas y El Jazmín, de este municipio.

En su recorrido por el estado, la Presidenta Honorífica del DIF Estatal, Sara Hernández de Monreal, entregó estos apoyos a nombre del Gobernador David Monreal Ávila, quien, dijo, trabaja todos los días para lograr la gran transformación social que Zacatecas merece.

Señaló que está por terminar su primera gira de trabajo por los 58 municipios, lo que ha sido una tarea ardua; ha sido caminar por las comunidades del estado para llevar los apoyos que la gente requiere, pero, no sólo eso, también para escuchar de viva voz sus necesidades y buscar, en lo posible, dar respuesta inmediata. “El beneficio debe ser principalmente para las familias más desprotegidas”, dijo.

Manifestó que el mayor compromiso que tiene como Presidenta Honorífica del DIF Estatal es velar por las familias, para fortalecer esta base social “y podamos construir una nueva sociedad, nuevas familias con niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, mujeres y hombres sanos, sanos en lo físico y en lo emocional”.

Recordó que “en estos últimos años hemos vivido una pandemia que no esperábamos, que nos tomó por sorpresa, que no estábamos preparados para ella y que el temor, la ansiedad, la angustia se apoderaron de gran parte de la población, especialmente de los niños y los jóvenes que no podían ir a la escuela”.

Es por ello, expresó, que “estoy trabajando por el estado para sacar a las familias zacatecanas de esa angustia y esa zozobra” y destacó que en este quehacer no va sola, va acompañada por los tres niveles de gobierno, “porque solamente así podremos lograr que esta sociedad pueda resurgir y hacer historia, con el trabajo coordinado, con el trabajo en equipo, que no sea más una ocurrencia de unos cuantos, que se consideren las necesidades reales que tiene la ciudadanía”.

Al referirse a los apoyos entregados, Sara Hernández de Monreal consideró que, en el caso de los municipios del semidesierto, “se ha hecho en el momento oportuno, porque la sequía aquí es muy fuerte, no ha llovido, las condiciones de vida de las familias no son las más favorables y es el momento oportuno para venir a traerles apoyos alimentarios y un mensaje del Gobernador David Monreal, y de lo que queremos hacer para las familias zacatecanas”.

Por último, la titular del SEDIF mencionó que “quiero continuar el resto de esta nueva gobernanza, de esta administración, viéndolos a la cara, y con trabajo lo vamos a lograr”.

Durante su visita a las comunidades de Mazapil, Sara Hernández de Monreal estuvo acompañada por el Secretario del Ayuntamiento, Juan Barbosa Flores, así como por la Presidenta Honorífica y la Directora del Sistema Municipal DIF, Araceli Pérez Briones y Nayeli Rosales Moreira, respectivamente.