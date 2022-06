Exhorta Julio César Chávez a jóvenes seguir preparándose académicamente

”Querer es poder”, fue lo que mencionó el alcalde guadalupense Julio César Chávez Padilla en su participación en la ceremonia de entrega de Cartas Bachiller de la generación 2019-2022 del programa 1 de la Unidad Académica Preparatoria de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), donde también exhortó a los egresados a mantenerse firmes en sus anhelos profesionales y decididos para alcanzar sus metas.

La ceremonia se llevó a cabo en el Teatro Fernando Calderón y fue presidida por el Rector de la UAZ, Rubén Ibarra Reyes; por el Presidente Municipal de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla; Angélica Colín Mercado, Directora de la Unidad Académica Preparatoria y Juan Francisco Rivera Gómez, responsable del Programa 1.

En su mensaje, Julio César Chávez compartió que para él fue difícil estar en la escuela y trabajar al mismo tiempo, pero lo que nunca se le permitió fue abandonar sus estudios, “quiero que hagan un compromiso con sus papás, la preparatoria no es el fin, hoy en día es fácil estudiar una carrera y en la UAZ, más, arriésguense, tomen las oportunidades para trascender”, dijo en la ceremonia.

Y prosiguió: “Cuando fui candidato la primera vez, no tenía dinero ni un grupo político que me apoyara, lo único que tenía eran las ganas y la voluntad de lograrlo, y eso lo aprendí en la UAZ; piensen bien a qué se quieren dedicar y cómo pueden contribuir a su comunidad, más que profesionistas hoy necesitamos humanistas, no olviden quién los apoyó y ayuden siempre a los demás”, dijo el alcalde.

También les pidió a los egresados disfrutar de la vida, “no se lo tomen tan formal”; además, de asegurarles que no crean cuando les digan que son el futuro, “ustedes son el presente, si van a hacer algo, háganlo con todas las ganas y esperen resultados en lo inmediato, no acepten que les digan ‘luego’, ustedes pónganse al frente y demuestren que pueden, y en contraparte tampoco crean que lo merecen todo, gánense las oportunidades y tómenlas cuando se presenten”.

A los padres les pidió no aflojar en la disciplina, ya que ellos van a garantizar que los hijos no se vayan a rendir, “y ustedes, jóvenes, valoren a sus padres, ustedes no saben lo que ellos batallan para que ustedes puedan estudiar, valórenlos, disfrútenlos y –sobre todo– hónrenlos’, dijo al terminar su mensaje.

En sus intervenciones, el Rector de la Máxima Casa de Estudios y Angélica Colín Mercado coincidieron en la grandeza de la universidad para formar buenos ciudadanos y refirieron que la UAZ siempre estará abierta para crear los espacios en los que los estudiantes puedan desenvolverse plena y sanamente, no sólo en lo que respecta académico, sino también en formación de vida.

Por su parte, Juan Francisco Rivera, responsable del Programa 1, dijo que la vida por sí sola no tiene sentido, hay que dárselo, y agregó que la base del éxito son las acciones repetitivas que forman hábitos positivos como el respeto, la constancia y la disciplina, ‘mentalicen su objetivo y encuentren su motivación’, instó el académico.