Avanzan seis estudiantes zacatecanos rumbo a la Olimpiada Nacional de Física

Zacatecas, Zac.- Con la participación de 24 estudiantes de secundaria y bachillerato provenientes de distintos municipios del estado, la Unidad Académica de Física de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) llevó a cabo la XXVII Olimpiada Estatal de Física, certamen que busca fomentar el interés por la ciencia entre las juventudes.

Como resultado de este proceso, seis estudiantes fueron seleccionados para integrar la preselección estatal que continuará su preparación rumbo a la Olimpiada Nacional de Física. Se trata de Federico Chávez Vázquez, del Instituto Miguel Agustín Pro (IMAP); Victoria Félix Alvarado, del Colegio del Centro; Zoe Betzabe Santes Navarrete, de ESGIMA; y Luis Ignacio Terrones Escareño, Carlos Arturo Soto Contreras y Erika Renata del Real Valadez, del CECyT18.

Las y los estudiantes continuarán con un proceso de preparación previo a la conformación de la delegación que representará a Zacatecas en la XXVII Olimpiada Nacional de Física, a celebrarse del 15 al 19 de noviembre en Xalapa, Veracruz.

Durante la ceremonia de premiación, el responsable de la Licenciatura en Física y coordinador estatal de la Olimpiada, Jorge Alberto Vargas Téllez, explicó que esta actividad tiene como propósito acercar a los estudiantes al estudio de esta disciplina, además de identificar a jóvenes con aptitudes para integrar la delegación estatal.

Indicó que para llegar a esta fase, las y los participantes atravesaron un proceso de selección que inició con un examen en línea de opción múltiple y continuó con un curso-taller enfocado en la resolución de problemas de física. Posteriormente, los estudiantes participaron en la etapa estatal mediante una prueba teórica realizada por la mañana y una prueba experimental aplicada por la tarde.

Por su parte, el director de la Unidad Académica de Física, José Juan Ortega Cigala, informó que la convocatoria registró inicialmente a 77 estudiantes. Tras las distintas etapas de evaluación y capacitación, 24 jóvenes lograron avanzar a la fase estatal celebrada en las instalaciones universitarias.

Mencionó que los exámenes incluyeron problemas relacionados con cinemática, mecánica, leyes de Newton y física térmica, mientras que la parte experimental permitió a los participantes realizar mediciones, analizar datos, identificar márgenes de error y aplicar herramientas estadísticas para interpretar resultados.

Vargas Cigala, enfatizó que la preparación de los estudiantes seleccionados continuará a partir de finales de agosto con asesorías especializadas orientadas a fortalecer sus conocimientos y habilidades antes de la competencia nacional.

Finalmente, el docente universitario subrayó la relevancia de esta disciplina en la comprensión del mundo natural y en el desarrollo científico y tecnológico.

“La física aparece en todos lados. Nos ayuda a entender desde la estructura de las partículas que conforman la materia hasta los fenómenos que ocurren en el universo. Además, tiene aplicaciones en áreas como la física médica, la biofísica, la física cuántica y muchas otras ramas fundamentales para el desarrollo de la sociedad”, afirmó.

En el evento, las autoridades universitarias felicitaron a las y los participantes, así como a sus familias, docentes y entrenadores, por el esfuerzo realizado a lo largo del proceso.