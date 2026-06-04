Es Zacatecas referente nacional en materia de seguridad: Ernestina Godoy

Guadalupe, Zac.- Zacatecas se consolida como referente nacional en materia de seguridad gracias a la estrategia de pacificación impulsada por el Gobernador David Monreal Ávila, en estrecha coordinación con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció la Fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos.

Durante su visita a Zacatecas para participar en las Mesas de Diálogo con Familias y Colectivos de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que encabeza el Gobernador David Monreal, la Fiscal destacó los importantes avances que ha registrado la entidad en materia de seguridad, en los que inciden también las Fuerzas Armadas, así como los organismos impartidores de justicia.

La titular de la Fiscalía General de la República (FGR) destacó que la propia Presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto a Zacatecas como ejemplo a nivel nacional debido a la significativa disminución de los homicidios dolosos y de otros delitos de alto impacto, resultados que reflejan el trabajo coordinado de todas las instituciones que integran la estrategia de seguridad.

“Han hecho muy buen trabajo. La Mesa de Construcción de Paz en Zacatecas ha realizado una labor extraordinaria. Los resultados que hoy tiene el estado son producto de la coordinación permanente entre las autoridades federales, estatales y municipales”, expresó Ernestina Godoy, en el edificio del Centro Artesanal Platero, en Guadalupe, Zacatecas.

Resaltó que algunos de factores fundamentales para alcanzar estos resultados son la constancia y el compromiso de las instituciones que participan diariamente en las Mesas de Construcción de Paz, donde se analizan y se evalúan las estrategias, y se fortalecen las acciones para garantizar la tranquilidad de las familias zacatecanas.

Asimismo, Godoy Ramos reconoció el liderazgo del Gobernador David Monreal Ávila al frente de este esfuerzo conjunto, al señalar que ha impulsado buenas prácticas, que hoy son observadas y replicadas a nivel nacional por los resultados positivos obtenidos.

“El Gobernador David Monreal tiene un buen liderazgo. Junto con su Gabinete, ha compartido las buenas prácticas que se realizan en Zacatecas y los resultados hablan por sí mismos. Muchas felicidades a toda la Mesa de Construcción de Paz y a todo el pueblo de Zacatecas”, manifestó.

Mencionó que, con el respaldo del Gobierno de México, a cargo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el liderazgo del Gobernador David Monreal, así como con la participación de las Fuerzas Armadas, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia del Estado, Zacatecas avanza en la consolidación de la paz, la tranquilidad y el bienestar de las familias.