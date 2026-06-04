Será Zacatecas sede de XXI Festival de Monólogos, Teatro a una Sola Voz

Zacatecas, Zac.- Bajo el auspicio del Gobierno del Estado, a través del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) “Ramón López Velarde”, la entidad será sede del XXI Festival de Monólogos, Teatro a Una Sola Voz, una de las iniciativas teatrales más importantes del país, que este año se desarrollará mediante tres circuitos regionales: Norte, Centro-Occidente y Centro-Sureste.

Zacatecas se integra al Circuito Centro-Occidente, que tendrá lugar del 24 de junio al 12 de julio, con funciones gratuitas en el Centro Estatal de las Artes, que permitirán al público disfrutar de una destacada muestra de teatro unipersonal, proveniente de distintas regiones de México.

La programación en Zacatecas reunirá siete montajes provenientes de la Ciudad de México, Nuevo León y Puebla. El encuentro abrirá con Las calcetas de mi padre, obra escrita, dirigida e interpretada por Daniel Ortiz, que llegará desde la Ciudad de México, bajo la producción de Me dijo, le dijo, le dije y Topati Producciones.

Posteriormente, se presentará Metalero, una propuesta de Percha Teatro, originaria de Nuevo León, con autoría y actuación de Pablo Luna Álvarez y dirección de Leticia Parra Bueno. Desde Puebla, llegará Riñón, una comedia enferma, creación de Vanessa Nieto Terrazas, quien también asume la dirección y actuación de esta puesta en escena, realizada en colaboración con FLOP Producciones y Las Gramelots.

La programación continuará con Malandrito, producción de Teatro Después, escrita por Juan Carlos Franco y Luis Vegas, bajo la dirección de Franco y con la actuación de Vegas.También formará parte del circuito Yo pensé que era especial, obra creada por Rocío Leal y Enara Labelle, dirigida por Hugo Arrevillaga Serrano e interpretada por Rocío Leal.

Asimismo, el público podrá apreciar Vértebra, producción de Proyecto Granguiñol Psicotrónico y La Reserva Oculta, A.C., con autoría y actuación de Felipe Alfaza y dirección de Luis Alcocer Guerrero. Debido a que esta obra contiene escenas de desnudo, se recomienda la asistencia de público adulto.

La programación concluirá con Me cargo en mis muertos, propuesta de Al Son de Teatro proveniente de Nuevo León, en la que Iván Domínguez-Azdar funge como autor, director e intérprete.

El Festival, que tiene entre sus principales objetivos articular una programación de propuestas escénicas unipersonales que circulen por las 21 sedes participantes, promueve la circulación del teatro en el país, al tiempo que fortalece la colaboración interinstitucional para el desarrollo de proyectos culturales.

Además, amplía el acceso de diversos públicos a sus derechos culturales, mediante una programación plural y diversa, así como la visibilización de la riqueza y representatividad de las distintas expresiones teatrales unipersonales que se producen en México.

Con esta programación, el XXI Festival de Monólogos, Teatro a Una Sola Voz refrenda su compromiso de acercar al público mexicano a propuestas escénicas de calidad, al tiempo que fortalece los circuitos de circulación teatral y fomenta el intercambio artístico entre creadores de distintas regiones del país.