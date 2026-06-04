Se posiciona UAZ entre las mejores universidades de América Latina y el Caribe

Zacatecas, Zac.- La Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) se posicionó en el lugar 47 de la región Centroamérica y el Caribe y entre las 300 mejores instituciones de educación superior de América Latina, de acuerdo con los resultados más recientes del QS World University Rankings 2026.

La medición internacional fue elaborada por la consultora Quacquarelli Symonds (QS), que cada año evalúa a miles de instituciones de educación superior a nivel global, a partir de indicadores como la calidad académica, la investigación, la empleabilidad de los egresados y la internacionalización.

Al compartir estos resultados con la comunidad universitaria, el rector de la UAZ, Ángel Román Gutiérrez, subrayó que este logro es un reflejo tangible del trabajo conjunto de estudiantes, docentes, investigadores y personal administrativo.

“Este posicionamiento es resultado del esfuerzo colectivo y del compromiso permanente con la innovación, la calidad académica y la inclusión, ejes que guían nuestro quehacer diario y el fortalecimiento de las funciones sustantivas de la institución”, dijo.

Cabe destacar que en 2026, el ranking evaluó a cerca de 500 universidades de 26 países y territorios de la región, donde la UAZ se mantiene dentro del rango 251–300 en América Latina y el Caribe, ubicándose así dentro del grupo de instituciones mejor evaluadas.