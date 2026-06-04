Es Guadalupe primer municipio en capacitar a sus trabajadores en UAZ

Zacatecas, Zac.- El municipio de Guadalupe encabezado por Pepe Saldívar, sigue fortaleciendo lazos con la Universidad Autónoma de Zacatecas, convirtiéndose en la primer ciudad en formalizar la especialización de sus trabajadores en la máxima casa de estudios.

Al firmar un nuevo convenio, ahora con la Unidad Académica de Historia de la UAZ, trabajadores del municipio cursarán la carrera de Licenciatura de Estudios Culturales lo que permitirá especializarse para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

La Síndica Municipal, Analí Infante, explicó que el Presidente Pepe Saldívar ha dado un impulso muy importante a la profesionalización del personal del ayuntamiento y qué mejor hacerlo de la mano de la máxima casa de estudios.

“Estamos muy contentos de firmar este convenio, pues fortalecemos los lazos con la máxima casa de estudios para que nuestro personal se especialice, en este caso en el tema de estudios culturales y seguir impulsando el turismo y al Pueblo Mágico de Guadalupe”, señaló.

Por su parte, Amelia Carillo Flores, Directora de la Unidad Académica de Historia de la UAZ, reconoció que Guadalupe se ha convertido en el primer municipio de todo el estado en buscar profesionalizar a sus trabajadores a través de la academia, lo que habla del compromiso que tiene el alcalde en dar un servicio de calidad a las y los guadalupenses.

“Mi reconocimiento al Presidente Municipal Pepe Saldívar, pues Guadalupe es pionero en firmar este tipo de convenios para que el personal del municipio se capacite con la UAZ”, indicó.

Finalmente cabe señalar que en la firma de convenio estuvieron presentes Fernando Villegas Martínez, Cronista Municipal; Federico Guzmán López, Secretario de Planeación y Desarrollo Municipal; así como Roberto Flores Olague, responsable del Programa de Licenciatura en Estudios Culturales Mexicanos.