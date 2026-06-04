Aprueba Consejo General de IEEZ modificaciones a estatuto del PRD Zacatecas

Zacatecas, Zac.- En Sesión Extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), se aprobó la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al Estatuto del Partido de la Revolución Democrática Zacatecas (PRD Zacatecas), en ejercicio de su facultad de autoorganización, así como la integración de diversos órganos internos, al cumplir con los principios constitucionales y legales aplicables.

No obstante, advirtió que dentro de las reformas estatutarias aprobadas no se precisaron las funciones, atribuciones y finalidades de diversas Secretarías de la Dirección Ejecutiva Estatal.

Por ello, se requirió al Partido para que, en un plazo de treinta días hábiles posteriores a la aprobación de la resolución y mediante el procedimiento establecido en su propia normativa interna, realice las modificaciones correspondientes para definir dichas atribuciones y las comunique oficialmente al IEEZ.

Asimismo, respecto de la Secretaría de Gobiernos y Asuntos Legislativos, cuya eliminación se propone en las reformas estatutarias, el Partido Político deberá establecer expresamente en su Estatuto cuál o cuáles Secretarías asumirán las funciones que actualmente desempeña, debiendo informar lo conducente al Instituto Electoral dentro del mismo plazo.

De igual manera, el Consejo General determinó que la integración de los órganos internos del PRD Zacatecas, que se llevaron a cabo conforme al procedimiento previsto en su Estatuto, validando la conformación de la Mesa Directiva del XI Consejo Estatal, la Dirección Ejecutiva Estatal y el Órgano de Justicia Intrapartidaria. El punto de acuerdo fue presentado por la Consejera Electoral y Presidenta de la Comisión de Organización y Partidos Políticos Blanca Cecilia Martínez Escobedo.