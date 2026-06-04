Detienen a dos presuntos implicados en homicidio y narcomenudeo en Guadalupe

Zacatecas, Zac.- Como resultado de los trabajos permanentes de análisis, investigación y despliegue operativo, que se desarrollan en el estado para combatir los delitos de alto impacto, las Fuerzas de Seguridad lograron la detención de dos personas probablemente relacionadas con un homicidio registrado el pasado 23 de mayo, en el estacionamiento de una tienda de autoservicio, en el municipio de Guadalupe, además de su presunta participación en actividades de narcomenudeo.

En una primera acción, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ), en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ), realizaban recorridos de seguridad y vigilancia, cuando detectaron a un masculino que mostró una actitud agresiva y evasiva por la presencia policial.

Tras realizar una inspección, los efectivos localizaron entre sus pertenencias diversas dosis de probable droga. Asimismo, al consultar sus datos, se confirmó que contaba con una orden de aprehensión vigente, por el delito de robo.

Derivado de los trabajos de investigación e intercambio de información, se obtuvieron elementos que permiten relacionarlo con el homicidio ocurrido el pasado 23 de mayo en Guadalupe.

Las indagatorias establecen que el masculino, identificado como Alberto N., de 58 años de edad, originario del Estado de México, sería el autor intelectual de dicho hecho delictivo, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto para continuar con las investigaciones correspondientes.

Durante esta acción, se le aseguraron 15 bolsas con hierba verde y seca, con características similares a la marihuana, así como 19 dosis de una sustancia granulada, con características propias de la metanfetamina, entre otros indicios.

En una segunda intervención, realizada en el municipio de Guadalupe, personal operativo de las Fuerzas de Seguridad detectó a un masculino consumiendo aparente marihuana en la vía pública. Al efectuar una inspección, localizaron diversas dosis de probable droga entre sus pertenencias.

De igual manera, derivado de los trabajos de investigación desarrollados por las corporaciones de seguridad, se obtuvieron elementos que permiten relacionarlo con el mismo hecho delictivo registrado el pasado 23 de mayo, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto para continuar con las indagatorias correspondientes, respecto de su probable participación como autor material en dicho evento.

El detenido fue identificado como Juan Carlos N., a quien se le aseguraron 12 bolsitas con hierba verde y seca, con características similares a la marihuana, así como 16 dosis de una sustancia con características propias de la metanfetamina.

Ambos detenidos, junto con los indicios asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que será la encargada de determinar su situación jurídica conforme al debido proceso y con pleno respeto a sus derechos humanos.

La Secretaría de Seguridad Pública refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera permanente y coordinada para fortalecer la paz, la seguridad, el bienestar y el progreso de las familias zacatecanas, mediante acciones firmes que permitan consolidar entornos más seguros para todas y todos.