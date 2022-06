Las virtudes de un militar son adaptarse a la situación: Chávez

Zacatecas, Zac.- En una ceremonia especial y en un acto cívico realizado en las instalaciones del Bachillerato General Militarizado, fue que el Presidente Municipal de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, fue parte de los Honores al Lábaro Patrio y del pase de lista a la matrícula estudiantil.

Al dirigirse a los alumnos, Julio César Chávez detalló que en todos los niveles de la vida siempre hay jerarquías y líneas de mando, y que “no existe hombre ni mujer que hoy pueda hacerlo todo solo, ni el equipo que trabajando coordinada, ordenada y adecuadamente se le impida alcanzar algún objetivo”, dijo.

También les manifestó a los asistentes que para él es muy importante la visita, porque la concepción del Bachillerato Militarizado tuvo su origen en dos crisis importantes, una es en materia de seguridad desde su raíz –y no en las consecuencias que hoy se padecen–, con la necesidad de formación de principios y valores como un entendimiento de orden, con el cumplimiento del honor, justicia y moralidad, que ellos llevan en su preparación académica.

Y la segunda es la de la corrupción, aseguró, puntualizando que se encuentran en un edificio que no fue terminado ni concluido para su objetivo principal, “pero estoy convencido de que los errores no son para siempre, y que de uno se puede llegar a un buen acierto; ayúdennos a darle credibilidad a la ciudadanía, de que el edificio es un error convertido en acierto. Éste está siendo adaptado a las necesidades de ustedes, ya que no fue construido para eso, pero las virtudes de un militar son adaptarse a la situación, analizarla, comprenderla y resolverla”.

Y continuó: “Vayamos al frente y caminemos con la formación y la corrección, es el claro ejemplo de que sí se debe poder, creando la disciplina, obediencia, lealtad, justicia y, sobre todo, la alta moralidad en bien de la Patria”.

Para finalizar su mensaje, reconoció a las y los estudiantes de este bachillerato, en quienes depositó la esperanza en la visión autónoma de querer ser mejores personas, de bien, para construir una sociedad de progreso.

Después se leyó una orden extraordinaria del Bachillerato General Militarizado en la que se hace el conocimiento de la visita de las autoridades municipales, misma que les llena de júbilo y entusiasmo, ya que el evento los motiva a seguir desempeñando sus actividades con un máximo esfuerzo, aplicando su mística de honor, lealtad y compromiso.

El Presidente Municipal de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, firmó el libro de visitas distinguidas de la institución, quien además, tuvo el honor de presenciar la ejecución de un desfile de honor, el exhorto del plantel y una visita a las instalaciones del Bachillerato General Militarizado.

A esta ceremonia acudieron, además, Omar Gilberto Carlos Martínez, Director del Bachillerato General Militarizado; María de la Luz Muñoz Morales, Síndico Municipal; Diego Varela de León, Director de Seguridad Pública Municipal; Diana Elizabeth Galaviz Tinajero, Secretaria del Bienestar Social; Víctor Murillo Garay, Subsecretario de Bienestar Social; Karen Gabriela Vega Trejo, Encargada del Departamento de Promoción y Vinculación Educativa; José Vallín Muñoz, Jefe del Departamento de Escuelas Preparatorias de la Seduzac; José de Jesús Flemate Medrano, Subdirector Militar; Tania Libertad Cháirez Ortiz, Subdirectora Administrativa en Bachillerato General Militarizado y Roberto Arellano Valeciano, Comandante del Cuerpo de Cadetes.