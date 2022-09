Participa Julio César Chávez en Ferias de Paz y Desarme Voluntario

Zacatecas, Zac.- Con el objetivo de retirar el mayor número de armas de fuego, municiones o explosivos para su destrucción, así como para prevenir accidentes en el hogar y contribuyendo a reducir la violencia en el país, el Gobernador del Estado David Monreal Ávila inauguró las Ferias de la Paz y Desarme Voluntario que de manera simultánea se efectuarán en los municipios de Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo y Jerez.

En el acto inaugural, el gobernador David Monreal Ávila, destacó que “estas ferias de desarme voluntario forman parte de las acciones para lograr la paz que anhelamos millones de mexicanos, porque mi deseo como gobernante es que recuperemos nuestra paz y nuestra tranquilidad y por eso no debemos de desistir y trabajar de manera progresiva para recuperar nuestra tranquilidad”.

Por su parte el Presidente Municipal de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, durante su mensaje de bienvenida y a nombre de los cuatro municipios que participan en esta Feria de la Paz y Desarme Voluntario, destacó la relevancia de implementar estrategias y programas en coordinación con las diferentes instancias de gobierno y sociedad civil para lograr un bienestar común.

“Estamos convencidos de que el camino es el correcto; no es el fácil, pero sí es el correcto, estamos con ustedes trabajando en coordinación y con la convicción de que el trabajo de que hoy han emprendido es el acertado, no claudiquen que nosotros no claudicaremos y gracias por pensar no en la próxima elección, sino en la próxima generación”, resaltó el primer edil guadalupense.

Se trata de un programa que se lleva a cabo desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en coordinación con Gobierno del Estado de Zacatecas y los Ayuntamientos participantes.

En el Municipio de Guadalupe, la Feria de la Paz y Desarme Voluntario se llevarán a cabo del 1 al 4 de septiembre de 10 de la mañana a 5 de la tarde en el emblemático Jardín Juárez.

Finalmente se dio a conocer que, tanto elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, como de la Guardia Nacional atenderán directamente a la población que participe en este programa con un canje sencillo y sin preguntas, en donde se comprobará que el arma esté descargada y se realizará un registro con las características del arma, otorgando el dinero en efectivo que va desde los 2 pesos por cartucho hasta los 24 mil pesos por arma de fuego, para su posterior destrucción.