Más de 40 empresas buscan invertir en Zacatecas

Calera, Zac.- Acorde con uno de sus ejes tractores y para avanzar en el bienestar de las familias y la transformación del estado, el Gobernador David Monreal Ávila anunció una inversión de 150 millones de pesos para la construcción de cuatro naves en el Parque Industrial de Calera, toda vez que busca ofrecer la infraestructura para la llegada de nuevas empresas a Zacatecas que sean generadoras de empleos.

Este día, el mandatario realizó un recorrido de supervisión por el complejo industrial, en donde informó que recién autorizó los primeros 120 millones de pesos para las cuatro naves, toda vez que, dijo, se han acercado al Gobierno del Estado empresas interesadas en invertir en Zacatecas, pero no hay espacios adecuados para que lo puedan hacer.

Ahora estamos al revés, ya nos piden espacios donde instalarse y no los hay, ni privados, ni del gobierno; realmente no tenemos infraestructura para albergar a la industria, por eso, insistió, no sólo habrá ampliaciones en el de Parque Calera, sino también en el de Fresnillo y Guadalupe.

El Gobernador detalló que, a la fecha, el Gobierno del Estado ha recibido a alrededor de 40 empresas de origen nacional y asiático interesadas en invertir en Zacatecas. Dijo que la semana pasada se reunió con una automotriz de capital chino, la cual analiza la posibilidad de invertir para la producción de camionetas SUV, de las cuales ya hay agencia distribuidora en la entidad.

Asimismo, el mandatario dio a conocer que, para 2023, se prevé la construcción de una nueva plaza comercial en el municipio de Guadalupe, aunque aún se está en el proyecto arquitectónico; estimó una inversión de alrededor de 200 millones de pesos, para lo cual ya se tiene el espacio definido.

Durante su recorrido, acompañado del Secretario de Economía, Rodrigo Castañeda Miranda, informó que el Gobierno de Zacatecas también logró recuperar terrenos y lotes en el Parque Industrial de Calera que en administraciones pasadas se habían donado.

En concreto, habló de la donación de 40 hectáreas a una empresa, a cambio de una inversión de millones de dólares; sin embargo, no se concretó y, por contrario, el particular ya andaba vendiendo el espacio.

Ante ello, informó que se lograron recuperar las 40 hectáreas, aunque no fue el único de los casos. Por ese motivo, dijo, ha puesto orden y se han reactivado las inversiones; adelantó que, en próximos días, se inaugurará una ampliación de Lear Corporation, una empresa que maquila vestiduras para automóviles y sistemas eléctricos; acción que generará 500 empleos más.

También el Gobernador destacó que, en el Recinto Fiscalizado Estratégico, instalado en el Parque Industrial de Calera, ya se vincula a las empresas para la exportación e importación de mercancías.

Al ser la industria uno de los ejes tractores de la nueva gobernanza, el mandatario llamó a los inversionistas a llegar a este estado que ofrece certeza jurídica, legalidad y la seguridad de sus bienes y patrimonio.