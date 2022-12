No se han puesto en riesgo las finanzas del estado: Ricardo Olivares

Zacatecas, Zac.- Por primera vez en más de 15 años, el Gobernador David Monreal Ávila ha dado a Zacatecas un proyecto de Presupuesto de Egresos que no pone en riesgo las finanzas del estado, que es realista, sostenible, da tranquilidad y viabilidad, está basado en resultados y busca favorecer el crecimiento para beneficio de la población, afirmó el Secretario de Finanzas, Ricardo Olivares Sánchez.

Lo anterior, durante la Conferencia por la Transformación, en la que Olivares Sánchez presentó al pueblo de Zacatecas el Paquete Económico 2023, acompañado por la Secretaria General de Gobierno, Gabriela Pinedo Morales y diputadas de la LXIV Legislatura local.

“Traíamos una dinámica de cortos plazos y adelanto de participaciones, desde esta administración no se ha hecho y no se hará; ésa es la instrucción del Gobernador y se logra sin contraer deuda”, dijo.

Luego de destacar que, con esta propuesta, no solamente se brinda operatividad a los tres poderes del estado y organismos públicos descentralizados, sino que destina el 40 por ciento del total del crecimiento del presupuesto a los municipios zacatecanos y aumenta considerablemente el recurso asignado a Seguridad Pública, Campo y a la Política del Bienestar, Olivares Sánchez destacó que la parte de la disciplina financiera, la racionalidad y la austeridad no ha sido sólo discursiva.

“Esta parte de equilibrio se traduce en tener finanzas sanas y una perspectiva que nos permita hacer frente a otros compromisos presupuestarios, dar proyección y crecimiento al estado”, manifestó el Secretario de Finanzas.

El presupuesto para Zacatecas en 2023 se conforma de 36,812 millones de pesos, de los cuales, 33,569 millones, es decir, 91.2 por ciento, son ingresos de origen federal y 3,242 millones, el 8.8 por ciento, estatal.

Al Poder Ejecutivo le corresponde el 70%, es decir, 25,927 millones, con un crecimiento del 8.27%, en comparación al año pasado; a los municipios 6,461 millones, para un crecimiento de 13.5%; al Judicial, un incremento del 9.9%, que son 605 millones, al Legislativo, el 7%, es decir, 430 millones y a los organismos autónomos, el 7.91%, que representa 3 mil 387 millones.

Municipios con acceso al 40% del crecimiento del total del presupuesto, crece Seguridad Pública más de 10%



Si algo va a caracterizar este presupuesto es que los municipios se van a llevar el 40% de la bolsa de crecimiento del mismo; es decir, tendrán acceso a un total de 6,461 millones de pesos, es decir, que este monto se incrementó en 1,239 millones de pesos, informó Olivares Sánchez, este crecimiento para los municipios, incluyen la creación de un Fondo de Saneamiento Municipal por 50 millones de pesos y 472 millones al que los municipios podrán acceder mediante convenios con algunas dependencias.

El Presupuesto de Egresos 2023 privilegia también la Seguridad Pública, con un crecimiento del 10.4% en tres entes: el Tribunal Superior de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Fiscalía de Justicia del Estado. La SSP considera la contratación de 150 elementos de policía para el próximo año, además de un crecimiento general en nómina y gasto de operación.

Con este impulso se manifiesta el compromiso del Gobernador David Monreal Ávila de seguir disminuyendo la inseguridad en el estado, dijo el Secretario de Finanzas.

Por su parte, la Secretaria General de Gobierno, Gabriela Pinedo Morales, afirmó que es un proyecto de presupuesto que demuestra, una vez más, que el Gobierno de Zacatecas está determinado a la transformación a favor de las mayorías y busca el bienestar de las y los ciudadanos, está pensado para la operatividad y el óptimo funcionamiento de las diferentes dependencias y se cobija a los tres poderes del estado para que tengan condiciones de cumplir su compromiso con el pueblo.

Asimismo, reiteró su compromiso de seguir buscando un gran acuerdo por Zacatecas para sacar adelante este proyecto y agradeció a las y los diputados por su apertura para dialogar y lograr consensos.

Sector Educativo, Política Económica y Política del Bienestar



En el sector educación, que tiene un crecimiento del 6.5%, se plantea la asignación 14,846 millones de pesos distribuidos así: la Secretaría de Educación con 11,452 millones, la Universidad Autónoma de Zacatecas con 2,352 millones, los organismos como COBAEZ, CETIS, etcétera, 695 millones y para el Instituto Zacatecano de Construcción de Escuelas (INZACE) 345 millones.

En el rubro de la política económica hay secretarías como la del Campo y Turismo que crecen más de 30%, con recursos asignados por 393 y 82, millones de pesos, respectivamente, destacó el Secretario de Finanzas.

La Secretaría de Economía recibirá 137 millones; Obras Públicas, podría llegar a 965 millones; el Consejo Zacatecano de Ciencia, Tecnología e Innovación, 39 millones, entre otros rubros, que dan un total de 1,624 millones.

Para la política del Bienestar se destinan 1,951 millones de pesos, distribuidos entre el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia 518 millones, Secretaría de Desarrollo Social 519 millones, Secretaría del Agua y Medio Ambiente 246 millones, Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda 195 millones, Instituto de Cultura Física y Deporte 122 millones.

Así como en: el Instituto Zacatecano de Cultura 173 millones, para Inclusión 56 millones, para la Secretaría del Migrante 43 millones, la Secretaría de las Mujeres 50 millones y el Instituto de la Juventud 24 millones.

Olivares Sánchez subrayó que en este paquete económico no se contemplan nuevos impuestos ni se modifican tasas de cada uno de los que ya están vigentes; asimismo, continúan los estímulos fiscales en materia de control vehicular, impuesto sobre la nómina y ecológico, con el objetivo de fortalecer los ingresos propios del estado.

Respecto a los entes autónomos, afirmó que no hay ninguno que no tenga crecimiento con lo que está respaldada su sustentabilidad operativa, por lo que, no podrá haber pretextos a ese respecto y se evitará que a fin de año requieran ampliaciones presupuestarias.