Lucha franca contra la corrupción en Zacatecas

Zacatecas, Zac.- En Zacatecas, la administración que encabeza el Gobernador David Monreal Ávila lleva a cabo una lucha franca contra la corrupción, con la finalidad de generar reflexión en torno a la necesidad de prevenir y combatir actos que atentan contra la transparencia, desde los distintos ámbitos de gobierno y organismos internacionales y, sobre todo, con la participación de la sociedad, enfatizó Humbelina Elizabeth López Loera, secretaria de la Función Pública.

Lo anterior, durante la conmemoración en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, en la cual se desarrollaron dos paneles: Rendición de Cuentas para una Democracia Plena, con la participación de los comisionados del INAI, Norma Julieta del Río Venegas y Francisco Javier Acuña Llamas, así como Mauricio Merino Huerta, director del Instituto de Investigación en Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción del Centro Universitario de Ciencias Económico

Administrativas (IIRCCC) y Víctor Manuel Andrade Martínez, titular de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación.

La Secretaria de la Función Pública agregó que el Gobierno de la trasformación ha decidido hacer de la tarea anticorrupción, una realidad que se consolide en los hechos. “En la nueva gobernanza no hay espacio ni tolerancia para la corrupción y para la impunidad. La sociedad ha exigido una transformación de nuestra vida pública, y ésta no será posible mientras haya corrupción, por ello mismo, en cumplimiento a la instrucción y al proyecto de Estado que encabeza el Gobernador David Monreal, consolidamos la política anticorrupción, a través de medidas preventivas y correctivas.

Aseveró que Zacatecas merece, sin duda, un gobierno eficiente, transparente, socialmente sensible y administrativamente eficaz. “Que conduzca la tarea de comunión social, para alcanzar el bienestar y la paz que todos anhelamos. Desde la Secretaría de la Función Pública, seguiremos cumpliendo con esta meta fijada por el Gobernador David Monreal y lograremos que las familias zacatecanas avalen con su confianza, la tarea de transformación que conduce la nueva gobernanza”.

Durante su participación, Julieta del Río Venegas mencionó que la corrupción es un mal en todo el país y México se encuentra en el lugar 124 de la lista, pero la corrupción no sólo son medir pesos y centavos, también es un mal servidor público, poner en un cargo a un servidor público que no cumpla con el perfil.

La Plataforma Nacional de Transparencia es una poderosa herramienta de rendición de cuentas para la transparencia con más 8 mil millones de registros, lo que la convierte en la principal fuente de consulta para los medios de comunicación, señaló del Río Venegas.

Por su parte, Mauricio Merino Huerta, director del IIRCCC, comentó que “ya tenemos leyes, ya tenemos reformas, ya tenemos instituciones para combatir la corrupción, lo que todavía no logramos es hacerlas funcionar por completo, valer por completo e imponernos como sociedad”.

Asimismo, el titular de Asuntos Jurídicos de la ASF, Víctor Manuel Andrade Martínez, dijo que los ciudadanos son los que aportan los recursos, que nutren los presupuestos de los distintos entes públicos y son ellos los que van a vigilar que dichos recursos se gasten adecuadamente.

También, Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), compartió que en democracia se pierde discrecionalidad relativa, que eso impide o dificulta la corrupción cuando la misma ley lo prevé.

De igual manera, se llevó a cabo el panel La Corrupción en la Agenda Política, con la participación de Alfredo González Castro, director editorial del Heraldo de México; Salvador Camarena, editorialista de El Financiero y El País; Sandra Romandía, directora editorial de Emeequis; Raymundo Cárdenas Vargas, director de La Jornada Zacatecas y Gerardo de Ávila González, director de El Sol de Zacatecas.

Los ponentes mencionaron en sus diversos discursos que la corrupción no es cultural y no forma parte de la naturaleza del ser humano. Puntualizaron que el combate a dicho mal no corresponde solamente a las instituciones gubernamentales, pues los medios de comunicación deben asumir la responsabilidad que les toca frente al fenómeno de la corrupción.

Dicho panel fue moderado por Rodrigo Reyes Mugüerza, quien externó que hay una parte fundamental que juegan los medios de comunicación, al informar los actos de corrupción, además de tener la responsabilidad de informar a la sociedad.