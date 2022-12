Éxito rotundo de La Fe Norteña en la Feria de la Virgen

Zacatecas, Zac.-Después de varios años de no presentarse en el municipio de Guadalupe, regresó una de las agrupaciones zacatecanas más queridas por el público: La Fe Norteña de Toño Aranda, que, con gran éxito, participó en el Teatro del Pueblo de la Feria de la Virgen de Guadalupe en su edición 2022.

Ante un Jardín Juárez totalmente abarrotado, los oriundos de Río Grande, no pararon de cantar y cantar sus éxitos más recientes, como ‘Yo sé que te tengo, pero no te tengo cerca de mi’ y ‘Ellos no saben’, sin olvidarse de los temas que los catapultaron a la fama, como ‘Ayer pedí que te murieras’ y ‘Castígame’.

Los covers de canciones de rock y pop, como ‘Qué bonito’, ‘La Planta’ y ‘Por eso yo te amo’, fueron también de los más aplaudidas y coreados.

Pero cuando los aplaudieron a rabiar y los brindis no faltaron, fue cuando interpretaron las clásicas rancheras como ‘Nadie es eterno’, ‘Tragos de amargo licor’ y ‘Acá entre nos’.

‘Sabes q me gustas tanto’, fue uno de los temas románticos más esperados por las miles de almas que acompañaron a Toño Briseño a cantar desde prácticamente todos los puntos del Jardín Juárez, así como ‘Quiero que seas tú’ y ‘Por ella’.

Al más puro estilo norteño interpretaron también melodías de banda que causaron furor, como ‘A través del vaso’, ‘Ayer la vi por la calle’ y ‘Ya supérame’, aunque las románticas como ‘A fuego lento’ no faltaron.

Huapangos como ‘El Chuparrosa’, corridos como ‘Sonora’, y rancheras como ‘10 kilómetros’, también fueron parte del nutrido repertorio con el que, por más de dos horas, La Fe Norteña de Toño Aranda, deleitó a los miles de guadalupenses que disfrutaron de su extraordinaria presentación en el marco de la Feria de la Virgen de Guadalupe 2022, que con llenos totales todos los días, se consolida como una de las festividades más importantes del estado de Zacatecas.