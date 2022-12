UAZ entrega a Julián Herbert Chávez el Premio de Poesía Ramón López Velarde

Zacatecas, Zac.-El Foyer del máximo recinto universitario el Teatro Fernando Calderón, fue el escenario en donde el rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Rubén de Jesús Ibarra Reyes entregó con beneplácito al poeta saltillense, Flavio Julián Herbert Chávez el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde 2022, por su obra titulada “La Parte Quemada”.

En su intervención, Ibarra Reyes destacó que, en la UAZ, se impulsa todos los días en buena medida, la difusión cultural, y este Festival juega un papel primordial en cumplir dicho objetivo, pues es un espacio de discusión, de conocimiento y de debate para la poesía de nuestro país.

De igual manera, señaló que para la edición 2022, se tuvo una participación de 177 poetas, quienes enviaron su obra bajo seudónimo, por lo que -dijo- es uno de los que tienen mayor prestigio en México, ya que es un evento que organiza una universidad pública que a pesar de las dificultades por las que atraviesa, lo hace con un gran empeño y dedicación para difundir la cultura.

Al dirigirse al poeta galardonado, el mandatario universitario, le expresó que después de ganar este premio forma parte de la institución, manifestándole todo su reconocimiento y felicitación por este importante suceso en su vida.

Por su parte, el poeta ganador, se congratuló de haber sido seleccionado para recibir este distinguido premio expresando que “la poesía es mi casa y emociona mucho recibir un premio que lleva el nombre de Ramón López Velarde, que no solo es uno de mis poetas favoritos, sino que para mí es ejemplar, pues es un autor con una perspectiva amplia en el campo de la literatura”.

De igual manera, celebró a la Universidad Autónoma de Zacatecas y a los organizadores de este Festival, por promover la literatura y los proyectos culturales en el país y hacer de ellos una tradición.

Al hablar del libro poético con el que ganó este premio, Herbert Chávez aseguró que le llevó diez años en escribirlo y mencionó que “El sueño de los guantes negros, de Ramón López Velarde, es uno de los lenguajes que me inspiraron y precisamente es una de las líneas por la que se dirige el libro con el que generosamente me concedieron este premio, que habla acerca de la poesía no solo como una entidad estable”.

Relató que hace 18 años que no se paraba a recibir un premio de un libro, y al mismo tiempo, aprovechó para recordar la memoria del poeta David Huerta, a quien agradeció enormemente por ser su gran maestro.

En su intervención la poeta y miembro del jurado calificador, Kenia Cano, fue la encargada de leer el acta correspondiente en donde dijo que “el jueves 24 de noviembre tras una larga deliberación, los integrantes del jurado calificador en su edición 2022, decidieron otorgar por unanimidad el premio al poemario, La Parte Quemada»

Kenia Cano, aseveró que “La Parte Quemada nos resultó desde un principio, un trabajo de oficio con muchos recursos de lenguaje y experimentación respecto a cierto desplazamiento de las imágenes insertas en un proceso absolutamente consciente de su escritura, si bien, cosmopolita y multicultural también toca temas interdisciplinarios».

Finalmente, el coordinador del Área de Arte y Cultura, Rodolfo García Pinedo realizó una semblanza del poeta jerezano, Ramón López Velarde y agradeció a los patrocinadores así como al equipo de trabajo que contribuyó a la realización de este evento.

Cabe resaltar que, durante la ceremonia, también se le entregó al galardonado una presea hecha por el artista David Díaz Leaños.

En el evento, también estuvieron presentes el secretario general de la UAZ, Ángel Román Gutiérrez; el organizador técnico del Festival Internacional de Poesía, Juan José Macías y la directora del Museo Zacatecano, Alma Rita Díaz.