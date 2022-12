Liquidación del Issstezac o una nueva ley

Zacatecas, Zac.- Ante la quiebra técnica que vive el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issstezac) desde el año 2018, la liquidación de este Instituto o una nueva ley son las únicas soluciones para enfrentar de manera real la problemática y darle viabilidad al sistema de pensiones, advirtió su Director, José Ignacio Sánchez González.

En Conferencia por la Transformación, con el fin de informar a las y los zacatecanos sobre la grave situación financiera de este organismo, cuyo pago de pensiones, que se hará el día de mañana, asciende a los 86 millones 884 mil pesos, para 4 mil 786 pensionados, y a 4 millones 768 mil pesos quincenales para a 696 trabajadores de la institución.

Ante este escenario, Sánchez González aseguró que, en el primer semestre de 2023, se tendrá que actuar en un sentido o en otro, ya que, pese a que el Gobernador David Monreal Ávila ha cumplido oportunamente con el pago de las aportaciones patronales, lo que ha permitido razonablemente atender la nómina y el pago de las pensiones, la quiebra técnica, en gran medida por malos manejos en los últimos años, es inminente y la Junta de Gobierno del Issstezac deberá tomar decisiones.

En ese sentido, el funcionario informó que, ante una posible nueva ley, ya se trabaja en derecho comparado para elaborar una iniciativa acorde a la realidad, en el entendido que no habrá soluciones mágicas y en el mundo no hay un sistema de pensiones que sea del todo exitoso. De lo contrario, dijo que para la liquidación del Issstezac, se tiene un pasivo contingente que costaría 47 mil millones de pesos.

A la par de invitar a ser parte de un análisis informado, académico y matemático, el Director dio a conocer que, como una medida emergente, por primera vez, en el Presupuesto de Egresos del Estado (PEP) 2023, de aprobarse por el Poder Legislativo, se destinarían 100 millones de pesos para buscar ahorros en el gasto.

Detalló que, con ese recurso, se realizaría una homologación salarial del Issstezac, toda vez que hay 324 personas que sobrepasan los 20 mil 278 pesos mensuales, tope máximo de las categorías de base del tabulador del Gobierno de Zacatecas; es decir, se igualarían los salarios de la administración centralizada con los del Instituto.

También, se impulsaría un programa de separación voluntaria dirigido a personal con 15 o menos años de antigüedad y que no cumplan los requisitos para acceder a una pensión. El resto de la citada bolsa, se aplicaría para redimir cuentas por pagos concernientes a devoluciones de cuotas, gastos funerarios y pólizas de defunción, estas últimas porque en administraciones pasadas se vendieron seguros de gastos funerarios, pero no se dejó el dinero.

Aguinaldos

Sánchez González señaló que, no obstante que, con el apoyo del Gobernador David Monreal, a poco más de un año de su llegada hoy se tiene un Issstezac mejor administrado por el buen manejo y la transparencia en el recurso, ello es insuficiente para resolver la problemática de fondo, pues sólo son medidas de contención en el gasto corriente.

Dijo que los egresos ya son mayores a los ingresos, porque se requiere la aportación de cuatro trabajadores activos para cubrir una pensión y, en ese sentido, no se tienen las condiciones financieras para pagar los aguinaldos 2022 de pensionados y trabajadores del Instituto, que ascienden a 169 millones de pesos.

De modo tal que, el día de mañana, sólo se podrá pagar la quincena, pero no la prestación del aguinaldo. Aunque, caso específico de los pensionados, el Director dijo que el artículo 11 de la Ley del Issstezac no contempla como una obligación dicho pago, ya que señala que el otorgamiento de las prestaciones estará sujeto a la capacidad financiera del instituto.

Ignacio Sánchez aseguró que, en el caso del amparo de algunos pensionados para exigir el pago del aguinaldo, ningún juez ha entrado al fondo del asunto y no ha dicho si es procedente o no. Además, añadió, no es que David Monreal no quiera pagar, es que no hay dinero de donde pagar.

Aseguró que esta situación ya se sabía desde 2019 pero la pasada administración no atendió la problemática y su única falsa solución fue pedir prestado a la Secretaría de Finanzas, pero sólo heredaron la deuda al Gobierno actual.

Cobaez

El Director del Issstezac también informó que para el caso del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez), el cual nunca ha hecho sus aportaciones al instituto, se ha pedido su desincorporación; sin embargo, es una decisión que compete a la Junta de Gobierno.

En tanto, como Director, ha impulsado un procedimiento de crédito fiscal para embargar las cuentas bancarias del subsistema, el cual tiene 1 mil 091 agremiados al Instituto y 168 pensionados, pero nunca ha aportado sus cuotas.

Respecto de los bienes inmuebles del Instituto, Sánchez González detalló que el Issstezac es dueño de terrenos, pero se requieren vender y convertir en dinero, sólo que no ha habido interesados.

Además, aseguró que, con la llegada del mandatario David Monreal, las áreas empresariales del instituto se han atendido y se les ha dado mantenimiento integral, toda vez que había pasivos importantes.

Auditorías

Ignacio Sánchez refirió que, como resultado de acciones de pasadas administraciones, se han atendido 62 recomendaciones de la investigación número ASE/003/2020 practicada al Issstezac por el periodo comprendido del 15 de septiembre de 2010 al 31 de enero de 2020.

Derivado de ello, se inició fincamiento de responsabilidades en 63 casos, sin embargo, es la Auditoría Superior del Estado (ASE) la encargada del seguimiento.

Ante el escenario referido, el Director General, reiteró que en el primer semestre de 2023 se deberán tomar decisiones o, de lo contrario, el Issstezac se quedará sin viabilidad.

Hizo hincapié en que una reforma a la ley del Issstezac no sería suficiente, sino que se requiere una nueva, toda vez que –recordó–, la reforma aprobada en 2015 fue catastrófica. Por mencionar un ejemplo, refirió que gracias a ella se incluyó la pensión por vejez y hoy se tienen pensionados muy jóvenes, lo que ha propiciado mayor complicación financiera.

Aseguró, en ese sentido, que el sistema de seguridad social creado por la reforma de 2015 es profundamente desigual, porque existen pocos beneficiarios con acceso a altas pensiones y muchos otros, con modestos ingresos que serían los más afectados ante el escenario de quiebra técnica.

Es decir, recordó que el Issstezac paga pensiones de hasta 90 mil pesos a algunos ex maestros de secundaria y telesecundaria. Además, el promedio de las pensiones es de 26 mil pesos para los trabajadores del Cobaez, 27 mil pesos a los de Telesecundaria, 19 mil pesos a los del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), sección 58 y 7 mil 300 pesos a los trabajadores del gobierno, lo que denota la desigualdad.

Finalmente, Ignacio Sánchez dijo que, en la búsqueda de soluciones, por fortuna, los derechohabientes, al también cotizar en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tienen garantizado su derecho humano a una pensión y, añadió que, en el país, sólo en Zacatecas y Michoacán los trabajadores tienen una doble.