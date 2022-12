Beneficia Julio César Chávez a 500 familias con depósitos de agua

Zacatecas, Zac.- En la velaria del Parque La Purísima, el Presidente Municipal de Guadalupe, Zacatecas, Julio César Chávez Padilla entregó a 500 familias depósitos de agua, con los que mejorará su capacidad de almacenamiento del líquido, y con ello, su calidad de vida.

En esta, que fue la tercera de cuatro entregas de depósitos de agua, se invirtieron 911 mil 475 pesos, de un total de casi 7.3 millones de pesos, correspondientes a 4 mil tinacos para este 2022.

En su mensaje, Julio César Chávez Padilla, puntualizó que los depósitos de agua son de 1 mil 100 litros de capacidad de almacenamiento, y se los entregarán con todos los implementos para su adecuada instalación.

Chávez Padilla expuso que los tinacos no son un regalo navideño del Presidente Municipal, sino un beneficio producto de los impuestos de todos los ahí presentes, «y se los digo para que cuando ya no estemos nosotros, ustedes no se conformen con menos».

Comentó que la recaudación de Guadalupe se ha incrementado exponencialmente gracias al cumplimiento de los contribuyentes responsables, lo que permite disponer de más recursos para beneficiar a más familias guadalupenses con apoyos como este.

A nombre de las 500 familias beneficiadas, Norma Angélica Padilla Raudales agradeció la entrega de este tipo de apoyos que benefician directamente a las familias; al igual que ella, también Esperanza Hernández Ramos, Carmela Ramírez Castro, Aidé Alarcón Islas y Daniel Medina Bernal, recibieron de manera simbólica el depósito de agua para sus familias.

Asimismo, en representación del Gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, acudió al evento Guillermo Carrillo Pastillas, titular de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado, quién comentó que, desde el Gobierno Estatal, han trabajado con el municipio de Guadalupe en acciones como pavimentaciones, ampliaciones de redes de agua potable, drenaje y electrificaciones.

Deben aprovechar a su presidente, les dijo el secretario a los beneficiarios, “porque no va a haber pronto uno igual», aseguró Carrillo Pasillas, y agregó que con este tipo de apoyos se soluciona un problema fundamental de las familias, como lo es el almacenamiento de agua en los hogares.

Entre los beneficiarios de la entrega, se cuentan vecinos de colonias como El Mezquital, Jardines de Sauceda, Arte Mexicano, Gavilanes, La Campesina, Villas de Guadalupe, Tercera de Luis Donaldo Colosio, así como de las comunidades de Martínez Domínguez, Laguna de Arriba, Zóquite, y Emiliano Zapata, también conocida como La Cocinera, entre otras.