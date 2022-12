Consejos para cuidar tus finanzas en este fin de año

Muchos creen que tener una economía sana en esta época es imposible, pero si se pone atención a los siguientes consejos, usted podría llegar al final y principio del año con estabilidad financiera

Por el Mtro. Leobardo Martín Vázquez González, Académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

Al final del año se presenta la temporada navideña, y todos sabemos que es un periodo en el que la mayoría de la gente gasta más debido a la naturaleza de la época, es decir, desde comprar regalos para amigos y familiares, hasta organizar reuniones y/o viajes de fin de año.

Muchas personas están dispuestas a gastar su dinero, pero cuando se gasta es importante hacerlo con precaución para establecer un plan financiero que le permita mantener sanas las finanzas familiares. No gaste por gastar, más bien, gaste sabiamente para evitar futuros problemas económicos, porque enero existe.

Algunas personas suelen gastar el dinero que no tienen en las fiestas navideñas y en las celebraciones de Año Nuevo, usualmente a través de créditos personales (tarjetas de crédito, préstamos bancarios, etc.) lo que implica la acumulación de deudas que en los próximos meses habrá que pagarlas.

El mundo de hoy está experimentando una alta inflación y nuestro país no es la excepción. En los últimos meses los precios de los productos de la canasta básica han subido y pueden seguir subiendo en los próximos meses.

Consejos para optimizar y controlar los gastos decembrinos

Decida un presupuesto para usted y su hogar. El presupuesto tiene que ver con los gastos de viaje, de diversión, las compras y los regalos que desea dar, y por supuesto la cena de Navidad. Asignar un presupuesto lo ayudará a reducir los gastos excesivos y le permitirá evitar las compras impulsivas.

Compre cosas con anticipación ya que es normal que los precios de los productos suban durante el período navideño, especialmente cuando faltan pocos días para Navidad. Comprar lo que necesite con anticipación lo ayudará a obtener las cosas a un precio más económico que esperar los últimos minutos para obtenerlas.

Realice un seguimiento de sus gastos. Cuando vaya a hacer sus compras, es imperativo que siga su lista de presupuesto para evitar sobrepasarlo. Hacer uso de su lista de presupuesto le permitirá realizar un seguimiento de sus gastos a partir de los fondos que ha asignado para la temporada.

Use el efectivo y/o tarjeta de débito y dejar su tarjeta de crédito en casa, ya que usar el dinero que se tiene disponible le permitirá controlar sus gastos. Lo conveniente de comprar con el dinero disponible es que la mente se vuelve más cautelosa a la hora de tomar decisiones para prevenir deudas.

En conclusión, se necesita disciplina para apegarse al presupuesto que ha hecho. Los primeros instintos siempre tienen razón. Si no está en su lista la primera vez, lo más probable es que no sea demasiado importante. Por lo tanto, siempre es trascendental separar sus necesidades de sus deseos. Recuerde, mientras todos anticipamos la alegría de la temporada navideña, también es el momento perfecto para forjar nuestro plan financiero para que enero sea el comienzo de un año de finanzas prósperas.

Cualquiera que no tenga la suficiente holgura financiera en enero, sin duda tendrá finanzas desequilibradas el resto del año.