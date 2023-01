Conoce las ventajas de aprender un nuevo idioma

Actualmente los idiomas que ofrecen más oportunidades son el inglés, alemán, francés y japonés

Zacatecas, Zac.- Con el año nuevo también llegan los propósitos que se plantean para este 2023; es muy común que las personas se pongan como objetivo crecer académica y profesionalmente, una manera de lograrlo es aprender un nuevo idioma.

Y es que, saber más de una lengua es necesario para crecer como profesional, esto no es nuevo, pero también se ha demostrado que conocer otros idiomas ayuda a la memoria y otros procesos cognitivos; también genera confianza propia al permitirnos desenvolvernos en distintos medios y con personas de diversos orígenes y nos permite viajar y conocer otras culturas.

A todo esto, no debemos perder de vista que el talento humano de un país propicia el crecimiento económico del mismo, por ello, hablar varios idiomas es un valor agregado que aporta mucho a México.

Se estima que hoy existen alrededor de 7 mil 100 lenguas; las más habladas y las que mayores oportunidades nos presentan son el inglés, el alemán, el francés y el japonés. El chino mandarín y el árabe también cuentan con un número importante de hablantes; no obstante, en México, es mucho más redituable aprender los cuatro idiomas ya mencionados, según la Directora Académica del Departamento de Lenguas de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Mtra. Annie Smyrna Hernández Zárate.

“El inglés por su importancia a nivel internacional es el idioma que todos usan para hacer negocios, viajar, divertirse. El francés, por su parte, cuenta con una gran tradición dentro de la diplomacia; el alemán tiene una presencia importante en la industria automotriz y en el rubro tecnológico; por su parte, el japonés se ha convertido en un atractivo cultural y representa a la creciente industria del entretenimiento, de manufactura y es una fuerza económica en el continente asiático”, expuso.

¿Cómo aprender un idioma?

Sin embargo, no todo es pan comido, aprender un idioma nuevo requiere de esfuerzo, disciplina, práctica, y un grado de inmersión en la lengua, por ello, la Directora comparte algunos consejos para hacer más fácil el aprendizaje:

El contacto: el contacto con la lengua es lo que le permite al cerebro aprenderla, practicarla y no olvidarla.

Elige lo que te gusta: escucha, lee y consume productos de entretenimiento en el idioma que quieres aprender.

Constancia: la clave es la práctica, y el tiempo que se le dedique. Lo recomendable es que sean 10 horas de práctica a la semana, como mínimo.

“Sumérgete en la lengua, consume todo lo que se produzca en el idioma meta, estudia la cultura; es otra recomendación que doy para aprender. No vean a los idiomas como una carga, es una oportunidad de crecimiento personal, es una carta que abre puertas para empleos, nuevas experiencias, oportunidades de inversión, emprendimiento y más”, concretó.

Cosas que no sabías sobre estos idiomas

El inglés, es la lengua en la que se conducen los negocios. Nuestro país es vecino de dos potencias mundiales económicas que constantemente promueven intercambios, promoción del empleo, migración y más.

El francés tiene la ventaja de que con el español comparte varias características. Esto se debe a que ambas son lenguas romances, que tienen origen del latín y, por lo tanto, el alcanzar un nivel básico de francés no representa un desafío mayor para el hispanoparlante.

El alemán es una lengua indoeuropea, si ya se sabe inglés y español se pueden alcanzar los niveles básicos pues comparte ciertas características y construcciones en común propias de las lenguas indoeuropeas y de la familia germánica siendo el inglés su “primo” lingüístico.

El japonés, éste es el difícil, cuenta con tres abecedarios con tres tipos de escritura y grafía diferente (Hiragana, Katakana, Kanji), requiere que el hablante tenga un gusto por esta lengua para aprenderla.

La UAG los tiene todos

La UAG ofrece en la mayoría de sus carreras estos idiomas, tiene créditos asignados para la lengua extranjera dentro del programa curricular y se imparten los cuatro idiomas mencionados, lo anterior, porque la institución busca brindar una educación de calidad y valor.

“La UAG cuenta con materias insignia, entre estas los idiomas, un valor único que no encuentras en otras universidades. Formación integral, con herramientas necesarias para un desarrollo personal, cada clase los invita a ser partícipes activos y a compartir la responsabilidad de tu propio avance”, agregó.

El requisito para alumnos para estudiar otro idioma además del inglés es que deben alcanzar el nivel B2 del Marco Común Europeo. Si tienen créditos restantes, podrán estudiar una tercera lengua elegida por el alumno o que obedezca a la preferencia de la carrera.

La oferta que tiene la UAG es tan completa y atractiva que se puede estudiar chino, coreano o italiano en el Centro Internacional de Idiomas, que tienen oficinas en Centro de Formación Profesional, y una pequeña oficina en Ciudad Universitaria.

“En la UAG encontrarás maestros interesados en el aprendizaje de sus alumnos, con la experiencia y pasión por los idiomas. Por otra parte, la Dirección de Internacionalización te puede compartir la oferta de convenios internacionales para los intercambios; contar con las bases lingüísticas, sin duda, serán una gran ventaja para esta experiencia también”, apuntó.