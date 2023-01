El ciudadano es vigilante de la obra pública: IZAI

Zacatecas, Zac. – A través de la transparencia y el acceso a la información los ciudadanos se han convertido en vigilantes de la obra pública, pues utilizan estos derechos para dar seguimiento al proceso en cada una de sus etapas y al recurso invertido.

Así lo afirmaron los comisionados Fabiola Torres Rodríguez, Nubia Barrios Escamilla y Samuel Montoya Álvarez al resolver recursos de revisión en contra de los Ayuntamientos de Miguel Auza y Vetagrande, derivados de cuestionamientos ciudadanos en torno a este tema.

En una primera inconformidad interpuesta contra Miguel Auza y bajo la ponencia de la comisionada Barrios Escamilla, se revocó la respuesta a la solicitud donde se le pidió la licitación, el contrato y total de una obra realizada entre las calles López y Colotlán del municipio.

De inicio la administración municipal había respondido que no contaba con acceso a dichos documentos, al ser una obra a cargo de Gobierno del Estado, respuesta que reiteró a través de sus manifestaciones.

Al considerar que el municipio debe contar con información respecto a dicha obra y sobre su avance, la comisionada fijó un plazo de 5 días para que el ayuntamiento entregue lo solicitado.

En otra ponencia de Barrios Escamilla en contra de Miguel Auza y referente a la misma obra, se determinó sobreseer el recurso de revisión luego de que el ayuntamiento entregara información sobre el costo, nombre del contratista e informe de avances respaldado con fotografías de la obra y del mantenimiento a baches en todo el municipio durante la actual administración.

El ciudadano que elaboró la petición consideró incompleta la primera respuesta del municipio, sin embargo durante el proceso de la inconformidad, el sujeto obligado completó la información requerida, por lo cual el Pleno del IZAI dio por concluido el caso.

Finalmente, bajo ponencia del comisionado Samuel Montoya Álvarez se instruyó a Vetagrande para que en 3 días entregue información a un ciudadano sobre el número de familias beneficiadas con una obra de drenaje, así como el nombre de los regidores y acta de cabildo en donde se autorizó la construcción de este.

En principio la información no se envió, sin embargo fue entregada en manifestaciones por el ayuntamiento. No obstante, fue entregada al instituto y no al ciudadano, por lo que se instruyó dar vista al recurrente en 3 días hábiles.

La comisionada presidenta Fabiola Torres Rodríguez hizo un llamado a los sujetos obligados a informar oportunamente respecto a obras en proceso y concluidas, pues son del interés ciudadano y es así como la sociedad se mantiene vigilante de que el recurso público se ejerza en proyectos de beneficio.