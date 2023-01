Geovanna Bañuelos visita el Cereso Femenil de Cieneguillas

Zacatecas, Zac.- La senadora Geovanna Bañuelos convivió con las más de 280 mujeres privadas de su libertad del Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) Femenil de Cieneguillas, a quienes les expresó su solidaridad y su compromiso para contribuir desde el ámbito de su responsabilidad como legisladora en la búsqueda de mejores condiciones para afrontar la adversidad mientras cumplen una condena o enfrentan un proceso legal.

“Tristemente, las mujeres seguimos siendo víctimas de una sociedad que nos olvida, nos estigmatiza, nos excluye y nos abandona. Las circunstancias y las decisiones que las condujeron a que estén en este lugar no deben definir su vida. En un mundo muchas veces cruel y machista la empatía y la solidaridad entre nosotras es el único camino. Somos mujeres y nos debemos apoyar”, mencionó.

La coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado de la República agradeció a Rosa Martha Vázquez Félix, directora del Cereso femenil de Cieneguillas y a Martha Patricia Ledezma Arriaga, directora de Prevención y Reinserción Social del Estado de Zacatecas, por las gestiones y las facilidades para realizar este encuentro fraternal.

De igual manera, la líder petista reconoció la asistencia y guía espiritual de la pastora Estrella Azucena Villa Flores, labor desempeñada a lo largo de 20 años a favor del Cereso Femenil de Cieneguillas.

“Que este momento adverso por el que atraviesan no les quite el ánimo de seguir adelante. Allá afuera las esperan sus familias y sus seres queridos. Que nunca se aleje de ustedes la esperanza y la fe. Estoy consciente de las circunstancias que tienen que enfrentar día con día. Por eso estoy aquí, aportando mi granito de arena, mi cariño y mi solidaridad. No están solas, no estamos solas. Nos tenemos y debemos fomentar vínculos de ayuda”, sostuvo al hacerles entrega de un apoyo invernal.

Geovanna Bañuelos hizo patente su compromiso de seguir legislando para que en todos los centros de reinserción social del país se garanticen los derechos humanos y puedan contar con mejor calidad de vida. Recordó que, como senadora de la República, ha impulsado diversas propuestas de ley para que prevalezca el principio de unidad familiar en los centros de readaptación social.

“He presentado diversas iniciativas para que existan espacios exclusivos para la alimentación y aseo de sus hijas e hijos, y que cuente con bebetecas, espacios de juego, ludotecas y áreas o espacios de convivencia familiar. De igual forma, he propuesto que se realicen jornadas médicas y acceso a mastografías y papanicolaou, además, ampliar la cobertura de atención médica para todas las mujeres privadas de su libertad”, destacó.